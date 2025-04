Voici laptop gaming de 17 pouces avec une belle config’ et un prix en baisse de 300 €

Si vous visez une machine portable capable de faire tourner tous vos jeux dans de très bonnes conditions, tout en profitant d’un grand écran 17 pouces, l’Asus TUF Gaming A17 est clairement à surveiller. Actuellement proposé à 899,99 euros sur Cdiscount, contre 1 199,99 euros en temps normal.

Dans la toundra du gaming sur PC portable, le TUF Gaming A17 d’Asus joue la carte du muscle brut sans chichi inutile. Avec son écran XXL de 17,3 pouces en Full HD à 144 Hz, cette machine est taillée pour les joueurs qui veulent de l’espace, de la fluidité, et un confort visuel qui claque sans pulvériser le portefeuille. Cdiscount propose une jolie ristourne de 300 euros pour se le procurer.

Les atouts du PC Asus TUF Gaming A17

Une dalle LCD IPS de 17,3 pouces

Un taux de rafraichissement de 144 Hz

Une configuration musclée

Au lieu de 1 199,99 euros, le PC Asus TUF Gaming A17 est aujourd'hui disponible en promotion à 999,99 euros sur Cdiscount.

Une config’ qui en impose

Sous le châssis, c’est du sérieux. Le Ryzen 7 7435HS d’AMD balance 8 cœurs et 16 threads pour encaisser les charges lourdes, que ce soit du gaming, du multitâche ou même du streaming en parallèle. Côté graphique, l’RTX 4060 avec 8 Go de VRAM est là pour faire tourner les derniers titres sans transpirer. Et grâce à la technologie DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling), la RTX 4060 ne se contente pas de faire tourner les jeux : elle les propulse.

Cette technologie, dĂ©veloppĂ©e par NVIDIA, s’appuie sur l’intelligence artificielle et des cĹ“urs dĂ©diĂ©s (les Tensor Cores) pour gĂ©nĂ©rer des images supplĂ©mentaires, fluidifier l’affichage et amĂ©liorer les performances sans sacrifier la qualitĂ© graphique. MĂŞme les titres les plus exigeants pourront tourner avec une fluiditĂ© impressionnante en haute dĂ©finition, tout en rĂ©duisant la charge sur le GPU. C’est particulièrement utile pour les jeux rĂ©cents avec du ray tracing activĂ©, oĂą chaque FPS compte.

La RAM de 16 Go DDR5 assure une bonne réactivité générale, et le SSD de 512 Go permet des chargements éclair. Il reste évidemment des emplacements libres pour booster le stockage si besoin.

Une machine brute et robuste qui arrive nue

Fidèle à la gamme TUF, le châssis respecte les standards militaires MIL-STD-810H. En clair : il encaisse les chocs, la poussière, les températures extrêmes… et les LAN party musclées. Le clavier rétroéclairé RGB (zone unique) est agréable, avec une bonne course et une disposition pensée pour les longues sessions. Le trackpad, lui, reste correct pour dépanner, mais un bon combo souris-surface reste indispensable pour vraiment profiter du setup.

Le TUF Gaming A17 offre une connectique variĂ©e et moderne pour rĂ©pondre Ă tous vos besoins. Il dispose d’un port HDMI 2.1 FRL pour une sortie vidĂ©o de haute qualitĂ©, ainsi que de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A pour connecter vos accessoires. Un port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec support DisplayPort, G-Sync et Power Delivery est Ă©galement prĂ©sent pour des transferts de donnĂ©es rapides et une gestion de l’alimentation.

L’Asus TUF A17 est livré sans Windows, et si cela peut surprendre au premier abord, c’est en réalité un choix judicieux pour les utilisateurs aguerris. Que vous soyez adepte de Linux, déjà en possession d’une licence Windows, ou simplement désireux d’installer un système propre sans logiciels préinstallés inutiles, ce setup vous laisse le champ libre. Et pas de panique si vous débutez : nous avons des tutoriels simples et détaillés pour vous guider dans l’installation de Windows 10 et 11 via une clé USB, étape par étape.

