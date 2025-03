Un laptop gaming 17″ au prix d’un 15″ : l’Asus TUF Gaming A17 avec une RTX 4060 et un Ryzen 5 tombe à 849 €

Si vous cherchez une configuration portable pour lancer tous vos jeux dans de bonnes conditions, et sur un grand Ă©cran de 17 pouces, vous avez l’Asus TUF Gaming A17 qui vous attend sur Cdiscount pour 849,99 euros au lieu de 1 199,99 euros. C’est habituellement le prix d’un laptop gaming 15 pouces Ă configuration similaire.

ASUS TUF Gaming A17 90NR0E36-M006V0 // Source : Frandroid

L’Asus TUF Gaming A17 est un PC portable gaming livrĂ© certes sans Windows, mais avec une sĂ©rieuse fiche technique. C’est un ordinateur fait pour les jeux vidĂ©o, et comme qui peut le plus peut le moins, il peut bien sĂ»r vous servir Ă tout faire. Donc mĂŞme si vous cherchez une machine Ă usage professionnelle, parce que vous avez besoin de puissance, celle-ci peut très bien faire l’affaire. D’autant que vous Ă©conomisez 350 euros dessus si vous passez la commander sur Cdiscount.

Les points forts de l’Asus TUF Gaming A17

La taille de son Ă©cran LCD IPS anti-reflets 144 Hz : 17,3 pouces

Le GPU dédié, une GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée

Les 16 Go de mémoire DDR5 4800 MHz, extensibles à 32 Go

Le prix de vente conseillĂ© de l’Asus TUF Gaming A17 est de 1199,99 euros. Grâce Ă la promotion chez Cdiscount, il est accessible pour 849,99 euros.

Un PC gaming imposant Ă tous les niveaux

Si vous vous dĂ©cidez Ă prendre l’Asus TUF Gaming A17, il faut savoir oĂą vous mettez les pieds. Car vous avez entre les mains un PC portable assez imposant, qui fait 394 x 264 x 25,4 mm pour le cĂ´tĂ© le plus Ă©pais (au niveau des charnières) et 22,9 mm pour le cĂ´tĂ© le plus fin. Son poids de 2,6 kg est aussi Ă prendre en compte, surtout si vous avez de la route Ă faire. Pour l’alimentation, vous avez une batterie 4 cellules d’une capacitĂ© de 90 watts / heure. Sur ce type de machine, l’autonomie n’est pas un point fort : vous pouvez donc tabler sur 4 heures environ, selon les titres jouĂ©s.

Heureusement, il se rattrape sur d’autres points, notamment son Ă©cran. Celui-ci propose une belle surface de 17,3 pouces, ce qui, pour le prix, est assez surprenant. D’habitude, on retrouve des configurations Ă 15 pouces Ă ce tarif-lĂ . Vous profitez de la Full HD Ă 144 Hz, ce qui est idĂ©al pour les jeux vidĂ©o. Par contre, si vous comptez faire du graphisme dessus, attention, car il ne supporte le profil sRGB qu’Ă 62%.

L’Asus TUF Gaming A17 muscle son jeu pour le gaming

LĂ oĂą l’Asus TUF Gaming A17 roule des mĂ©caniques, c’est avec son combo processeur et carte graphique. Vous avez un AMD Ryzen 5 7535HS cadencĂ© Ă 3.30 GHz de base, pouvant ĂŞtre boostĂ© Ă 4.55 GHz. Il est accompagnĂ© d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 version mobile avec 8 Go de mĂ©moire dĂ©diĂ©e. Tout ce beau monde permet de faire tourner des jeux rĂ©cents dans de bonnes conditions, sans toutefois pouvoir pousser les potards au maximum sur les titres les plus gourmands.

Pour accompagner tout ça, vous avez 16 Go de mĂ©moire DDR5 4 800 MHz. Une configuration qu’il est possible de faire Ă©voluer avec 32 Go maximum, pour un surplus de puissance. Concernant le stockage, c’est un SSD M.2 PCIe 4.0 x4 de 512 Go qui vous attend, dĂ©pourvu de système d’exploitation. Un dernier mot sur la connectique, plutĂ´t bien fournie, composĂ©e de deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB-C 4.0, un port HDMI 2.1, un port RJ45 et une prise casque.

Si vous ĂŞtes en quĂŞte du PC portable gaming ultime, vous avez d’excellents dĂ©buts de piste dans notre guide d’achat comparatif.

