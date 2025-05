Ce compteur GPS Garmin à -30 % est idéal pour vos sorties à vélo 

Le Garmin Edge 540 est un compteur GPS pour vélo que vous retrouvez à 287,37 euros sur Amazon, au lieu de 399,99 euros de base. Le top avec le retour des beaux jours et des sorties dominicales.

Le Garmin Edge 540 est un compteur GPS adapté aux vélos. C’est un produit qui est pour celles et ceux souhaitant suivre leurs performances avec précision, mais aussi avoir des informations détaillées sur leurs sorties et même obtenir des conseils lors de vos entrainements. C’est un tout petit appareil qui se fixe sur le guidon de votre vélo, sur lequel vous naviguez grâce aux sept boutons sur les côtés de l’appareil. Vous le retrouvez actuellement avec 112 euros de réduction sur Amazon.

Les points forts du Garmin Edge 540

Une autonomie qui va jusqu’à 26 h

Le GPS multi-bandes et GNSS est d’une précision diabolique

Les séances d’entraînement suggérées et adaptées au quotidien

Au lieu de 399,99 euros, vous pouvez retrouver le Garmin Edge 540 à 287,37 euros en ce moment sur Amazon.

Un GPS vélo précis et complet qui va à l’essentiel

Le Garmin Edge 540, dans sa version classique, car il existe une version avec recharge solaire, est un compteur GPS pour vélo compact. Il ne fait que 80 g et est certifié IPX7, ce qui fait qu’il est taillé pour les sorties peu importe la météo. Pas d’écran tactile ici, mais 7 boutons réactifs, même si vous portez des gants. L’écran couleur de 2,6 pouces reste bien lisible dans toutes les conditions et la puce GNSS multibandes vous suit à la trace avec une précision impressionnante, même en forêt dense. L’autonomie va jusqu’à 26 heures selon vos usages, de quoi voir venir sans stresser pour la batterie.

Sous ses airs discrets, le Edge 540 envoie du lourd niveau fonctionnalités. ClimbPro 2.0 vous dévoile les pentes en direct, même sans parcours chargé, tandis que Power Guide et Stamina vous coachent en permanence. Il gère tous les terrains (route, gravel, VTT, home-trainer) et se synchronise comme des apps comme Garmin Connect, Strava ou Komoot. Ajoutez à ça des fonctions de sécurité bien pensées (LiveTrack, détection de chute, compatibilité Varia), un suivi d’entraînement poussé (VO2 max, temps de récup’, etc.), et une compatibilité avec à peu près tout ce qui roule ou pédale, et vous avez un GPS polyvalent.

Le Garmin Edge 540 est bardé de fonctions intéressantes

Comme on l’a dit, le Garmin Edge 540 embarque un système de coaching adaptatif basé sur vos entraînements récents et vos objectifs, avec des séances quotidiennes proposées directement sur l’écran. Il analyse aussi la puissance normalisée, la charge cardio, la variabilité de fréquence cardiaque ou encore la dynamique de pédalage (si vous êtes équipé). Les vététistes ne sont pas oubliés avec Grit, Flow et nombre de sauts comptabilisés.

Côté navigation, il s’appuie sur des cartes intégrées par discipline (route, VTT, gravel), avec recalcul automatique d’itinéraire en cas d’erreur, mais sans guidage vers adresse postale directe. Les alertes virage, les POI personnalisables et la gestion automatique de l’effort en fonction du profil du parcours donnent une vraie plus-value sur les longues distances. Et en bonus, il est possible de coupler un VAE pour afficher l’autonomie restante, la puissance délivrée et adapter votre effort en temps réel. Un vrai tableau de bord pour vélo.

Si vous souhaitez accompagner ce compteur GPS, avec un vélo électrique, nous vous invitons à lire notre guide des meilleurs vélos électriques pour vous aider dans votre choix.

