Idéal pour les sorties en famille, ce vélo cargo électrique Décathlon est à -300 € pendant la Black Friday Week

Le BTWIN R500E chez Decathlon est un vélo avec assistance électrique disposant d’une grande capacité de chargement, qui permet de transporter des enfants ou un autre adulte facilement. Il se retrouve à -10 % à l’occasion de la Black Friday Week.

Dans la catégorie des vélos électriques, les vélos cargos se présentent comme une référence pour les familles. Particulièrement ce modèle BTWIN R500E qui peut transporter une charge maximale de 170 kg, hors poids du vélo. De quoi accrocher un siège de transport pour des enfants ou poser des caisses, des cartons, etc. Donc, si jamais un tel produit vous intéresse, vous avez bien fait d’attendre la Black Friday Week pour vous le procurer.

Les avantages du BTWIN R500E

Une autonomie de 90 km en mode Eco et 50 km en mode Power

Trois modes d’assistance et un mode Walk bien pratique pour les piétons

Le moteur n’est plus bridé quand l’autonomie passe sous les 40 %

Alors qu’il est normalement vendu 2 999 euros, vous pouvez retrouver le BTWIN R500E à 2 699 euros chez Decathlon. N’oubliez pas que la facture peut encore descendre en fonction des aides de l’État auxquelles vous êtes éligible.

Une nouvelle version qui fait quelques légers progrès

Cette version du vélo cargo électrique par Decathlon n’est pas à confondre avec le R500Elec qui lui ressemble pourtant. Il s’agit d’une évolution de ce dernier qui apporte quelques modifications bienvenues. À commencer par un moteur qui ne se bride pas quand la batterie passe sous les 40 % d’autonomie. Sur l’ancienne version, atteindre ce palier signifiait dire adieu au mode Turbo qui permet d’atteindre une assistance jusqu’à 300 % en plus sur les pédales.

Autre amélioration notable : l’apparition d’un garde-boue avant pour prendre soin de la garde-robe du conducteur. Le panier avant est également plus large, la béquille plus robuste quand il est en stationnement. Aussi : l’antivol passe de la roue arrière à la roue avant, ce qui le rend beaucoup plus pratique et accessible.

Un vélo électrique conçu pour les charges lourdes

L’avantage du BTWIN R500E c’est donc son côté cargo, ou « longtrail » comme on dit outre-Manche. La plateforme arrière derrière le conducteur permet de placer des sièges sécurisés pour les enfants, qui peuvent aussi poser leurs pieds sur les marchepieds de part et d’autre de l’assise. Aussi, l’armature en acier permet de sangler des objets que vous souhaitez transporter.

Pour parler un peu technique, vous avez un dérailleur arrière 8 vitesses Microshift, une roue avant de 28″ et 20″ à l’arrière qui permet d’avoir un chargement plus bas. Pour le freinage, vous avez des freins à disque hydraulique TEKTRO qui permettent de freiner puissamment par tout temps. La batterie de 672Wh se charge en 4h40 environ et l’autonomie max est de 90 km maximum. Tout dépend de votre corpulence, de votre chargement, de la nature de la route et des conditions météo.

Si vous cherchez un vélo électrique différent, pour aller au travail ou faire des sorties sur votre temps libre, vous pouvez retrouver de nombreuses (bonnes) références sur notre guide d’achat dédié.

