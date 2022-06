Résiliation RED by SFR : comment résilier son forfait mobile ou sa RED Box ?

Vous souhaitez résilier votre abonnement RED by SFR que ce soit côté forfait mobile ou box Internet ? Voici notre dossier complet avec tous les renseignements nécessaires pour résilier un abonnement.

Comment résilier un forfait mobile RED ?

Les forfaits mobile de chez RED sont aujourd’hui proposés sans engagement. Si vous souhaitez vous abonner chez un nouvel opérateur en demandant une portabilité du numéro de téléphone, c’est lui qui s’occupera de tout. Cette procédure impose à votre nouvel opérateur de faire les démarches pour résilier votre ancien abonnement. Il vous économise donc l’envoi d’une lettre et vous permet de faire une bonne affaire en faisant jouer la concurrence, n’hésitez d’ailleurs pas à jeter un coup d’œil à notre comparateur de forfaits mobile. Avec cette méthode, vous gardez votre numéro de mobile, ce qui est transparent pour vos contacts.

Pour cette méthode, il faut d’abord prendre connaissance du numéro RIO, c’est-à-dire le numéro unique permettant d’identifier précisément l’abonnement lié à votre ligne téléphonique. Pour le connaître, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit. Après l’appel, un SMS est automatiquement envoyé et comprend le numéro RIO, le numéro de ligne ainsi que l’éventuelle date de fin d’engagement.

Une fois l’abonnement du nouvel opérateur choisi et votre numéro RIO en votre possession, il ne reste plus qu’à souscrire.

Quels sont les frais de résiliation d’un forfait mobile RED ?

Un forfait mobile RED 4G ne demande pas de frais de résiliation fixes comme c’est le cas avec une RED Box ou un forfait 5G. Dans le cas d’un forfait avec ou sans engagement avec toutes les mensualités dues sont réglées, vous pouvez résilier ou changer d’opérateurs sans frais.

Quels sont les frais de résiliation d’un forfait mobile RED avec smartphone ?

RED propose une série de smartphones dans ses offres. Cependant, ces derniers ne sont pas couplés à un forfait mobile avec un paiement étalé comme c’est le cas chez d’autres opérateurs. Les prix de ces smartphones sont coutants, mais peuvent être achetés en 4 fois.

Comment résilier une offre RED Box ?

Vous avez la possibilité de résilier votre RED Box à tout moment, car ces offres sont proposées sans engagement. Pour se faire, vous devez prendre contact avec le Service client de l’opérateur depuis votre espace client via l’application RED & Moi. Vous aurez alors accès à un assistant virtuel qui pourra vous orienter vers un conseiller.

RED & Moi Télécharger RED & Moi gratuitement APK

Vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux via Twitter et Facebook pour interpeler le service client via message privé.

Une fois la résiliation validée, votre ligne est coupée dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier.

Quels sont les frais de résiliation d’une RED Box ?

RED facture des frais fixes de résiliation à hauteur de 49 euros pour une ligne internet. Aucun autre frais ne rentrera en compte si vous décidez de mettre fin à votre abonnement. Ces frais fixes peuvent d’ailleurs être pris en compte par votre nouvel opérateur si vous décidez de passer de l’un à l’autre.

Comment restituer sa RED Box après résiliation ?

Après la confirmation de résiliation par l’opérateur, un courrier postal ou un mail vous sera envoyé. Celui-ci comprend un bon de restitution pour chacun des équipements, routeur et box TV notamment. Il vous faudra confectionner un colis contenant si possible la boite d’origine avec tous les équipements au complet ainsi que les accessoires. Le tout doit être envoyé à l’adresse qui figure sur l’étiquette de retour. Votre colis doit ensuite être remis dans un délai de 20 jours à 3 mois en passant par La Poste ou par un relais colis à proximité de chez vous.

Si la période d’engagement n’est pas encore passée, des frais de résiliation sont facturés.

Quels sont les frais à payer en cas de non-restitution de sa RED Box ?

Dans le cas où les équipements demandés en retour par RED ne seraient pas renvoyés à l’opérateur dans les délais demandés et après les potentielles relances, RED se donne le droit d’appliquer des frais de non-restitution de matériels. Ces frais peuvent aussi être appliqués si le matériel se retrouve dans un mauvais état ou est restitué de manière incomplète. Voici les frais de non-restitution de matériel :

SFR Box Plus : 60 euros

SFR Box Fibre : 299 euros

SFR Box 7/8 : 149 euros

SFR Box 7/8 TV : 199 euros

SFR Décodeur Évolution / Décodeur Plus : 150 euros

Alimentation CPL : 50 euros

SFR Box 4G+ : 149 euros

Comment retrouver la dernière facture après résiliation de son forfait mobile ou de sa RED Box ?

Vous pouvez accéder à l’ensemble des factures des 12 derniers mois depuis sur l’Espace Client RED/SFR pendant 1 an, même après la résiliation de votre ligne. Les identifiants et le mot de passe restent inchangés si vous vous êtes déjà connectés à l’Espace Client.

Si même après cette démarche, vous n’arrivez pas à accéder à la dernière facture, vous pouvez contacter le service client via l’application RED & Moi.

Modèle de lettre de résiliation RED

Pour résilier définitivement un forfait mobile ou une RED Box sans prendre un nouvel opérateur et donc perdre définitivement son numéro de ligne mobile ou fixe, voici la marche à suivre. L’opérateur recommande de contacter l’assistance par chat ou par téléphone, mais la meilleure méthode reste l’envoi d’une lettre par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR).

Chez RED, voici l’adresse de destination de la lettre :

Red by SFR Service Client

TSA 73917, 62978 Arras Cedex 9

Voici un court modèle de lettre de résiliation qu’il sera possible d’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, une fois avoir rajouté l’adresse de l’expéditeur, l’adresse de destination, la ville et la date.

Objet : Demande de résiliation d’un abonnement mobile/RED Box Madame, Monsieur, Par le présent courrier, je vous prie de bien vouloir prendre en compte la présente demande de résiliation de mon contrat de téléphonie mobile/box internet [numéro de contrat], pour la ligne mobile numéro [numéro de ligne]. Conformément aux conditions générales de vente, je vous remercie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin au contrat d’abonnement qui nous lie. Je vous prie de supprimer de vos fichiers toute information relative à mes coordonnées postales et bancaires. Je m’oppose en particulier à toute utilisation, ou mise à disposition à des organismes extérieurs, de mes coordonnées personnelles à des fins commerciales (Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Cordialement, Nom Prénom

Si vous êtes chez un autre opérateur

Si vous n’êtes pas abonné à RED by SFR, mais que vous souhaitez résilier votre abonnement chez un autre opérateur, nous avons publié des guides similaires à celui-ci.

