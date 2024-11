Cet opérateur a une nouvelle astuce hilarante pour faire perdre du temps aux arnaqueurs

Vous ne l’auriez pas cru possible, mais les grands-mères sont à la pointe de la révolution de l’IA et combattront les arnaqueurs, notamment grâce à la nouvelle stratégie d’un opérateur.

AIsy, la grand-mère IA contre les arnaqueurs // Source : O2

O2, le célèbre opérateur britannique, vient de dévoiler Daisy (également écrit dAIsy), une grand-mère IA créée pour piéger les arnaqueurs dans une longue et vaine conversation. Le but est de leur faire perdre le plus de temps possible au téléphone en essayant de lui faire saisir ses coordonnées bancaires sur son ordinateur.

Si vous écoutez dAIsy utiliser la magie de l’IA sur les arnaqueurs dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez constater qu’elle est indistinguable d’un être humain et répond aux arnaqueurs en jouant sur les idées reçues sur les personnes âgées qui ne sont pas à l’aise avec la technologie. Les arnaqueurs deviennent de plus en plus frustrés lorsqu’ils essaient encore et encore de lui faire saisir une fausse adresse web dans son navigateur ou d’entrer ses informations personnelles, pour finalement devoir subir de longues conversations sans fin qui ne mènent nulle part.

Daisy va devenir le cauchemar des arnaqueurs

Daisy n’est pas une fonctionnalité d’IA que vous pouvez ajouter à votre compte téléphonique personnel, mais plutôt un numéro de téléphone qu’O2 Virgin Media a réussi à faire ajouter à une liste de « leurres » en ligne utilisée par les arnaqueurs ciblant les consommateurs britanniques. dAIsy est disponible pour répondre aux appels des arnaqueurs à tout moment, 24h/24 et 7j/7. Son but est de les garder au téléphone le plus longtemps possible afin qu’ils aient moins de temps à consacrer à leurs activités malhonnêtes envers de vraies personnes.

Murray Mackenzie, directeur de la lutte contre la fraude chez Virgin Media O2, déclare : « Nous nous engageons à jouer notre rôle pour arrêter les arnaqueurs, en investissant dans tout, des pare-feux technologiques pour bloquer les SMS d’hameçonnage à la détection des appels spam pilotée par l’IA, pour protéger nos clients. Mais surtout, Daisy est un rappel que peu importe à quel point quelqu’un au bout du fil peut être convaincant, ce n’est pas toujours ce à quoi vous pensez ».

O2 Virgin Media a mis en place une page web offrant des conseils et des astuces pour faire face aux arnaqueurs. Une récente enquête de l’entreprise a révélé que 7 Britanniques sur 10 (71 %) souhaiteraient se venger des arnaqueurs qui ont tenté de les tromper, eux ou leurs proches. Ce nouveau chatbot convaincant devrait donc pouvoir lutter contre les arnaqueurs à votre place.

