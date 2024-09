De la musique crée par IA et écoutée par des robots : un homme arrêté après avoir empoché 10 millions de dollars grâce à cette arnaque

Un homme a été interpellé par la justice fédérale américaine pour avoir créé de faux groupes et de fausses musiques à l’aide de l’IA, générant ainsi plus de 10 millions de royalties grâce à de fausses écoutes.

Source : Spotify

Michael Smith a été interpellé par la justice fédérale américaine le 5 septembre 2024 dans une affaire mêlant IA et musique. Le musicien aurait généré 10 millions de royalties à partir de fausses écoutes d’utilisateurs sur des morceaux qu’il aurait créés via intelligence artificielle.

Une affaire bien accordée

Dans le milieu de la musique, joindre les deux bouts peut s’avérer délicat. Avec des prix oscillant entre 0,003 à 0,005 dollar par écoute sur des plateformes comme Spotify, vivre de son activité artistique est un choix périlleux. Ce n’est pas le cas de Michael Smith, musicien de 52 ans qui a mis en place un système reposant sur l’IA et l’achat en masse de faux utilisateurs pour récupérer de manière frauduleuse des millions de dollars en royalties.

Pour ce faire, Smith s’est entouré d’une personne travaillant dans l’industrie musicale et une autre, PDG d’une société de musique par IA. « Nous devons obtenir une TONNE de chansons rapidement » déclarait Smith dans un échange de mail datant de 2018.

Après avoir renommé les différents morceaux avec des noms plus vraisemblables, il lui suffisait alors d’acheter des bots pour écouter en boucle ces différents morceaux et générer des royalties. Il aurait ainsi empoché en 2024 pour 10 millions de dollars (9 millions d’euros) de royalties avant de se faire pincer.

Une arnaque boostée par IA

L’industrie musicale fait déjà face à de nombreux problèmes concernant les droits d’auteurs des musiciens qui ne seraient pas respectés dans la création via IA. Cette affaire ne risque pas d’arranger les choses.

Michael Smith est inculpé de trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de fraude électronique. Selon The New York Times, Smith encourt jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation. Interrogé par la justice fédérale américaine, l’accusé a nié en bloc. « C’est complètement faux et fou ! », a-t-il déclaré. « Il n’y a absolument aucune fraude ! Comment puis-je faire appel ? ».