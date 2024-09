Voici comment YouTube compte protéger ses créateurs de l’IA

Si l’intelligence artificielle peut rimer avec création, elle peut également rimer avec désinformation et usurpation. YouTube, la plateforme de vidéo de Google, semble prendre le sujet à cœur et dévoile de nouveaux outils pour mieux protéger ses créateurs.

Logo YouTube // Source : Frandroid

Avec le développement et la démocratisation de l’intelligence artificielle, de nouveaux outils ont fait leur apparition allant de création d’images à la modélisation de voix. Des outils intéressants pouvant faire l’objet d’une mauvaise utilisation amenant à de la désinformation ou encore de l’usurpation d’identité. YouTube annonce deux outils pour aider les créateurs de contenus.

Séparer le vrai du faux

C’est sur son blog que YouTube dévoile un outil qui s’intégrera à Content ID et qui permettra aux « partenaires de détecter et de gérer automatiquement le contenu généré par l’IA sur YouTube qui simule leur voix de chant ». L’outil est actuellement en test et un programme pilote serait prévu pour début 2025.

L’image est le deuxième secteur auquel veut s’attaquer YouTube. Certains outils pouvant être utilisés pour créer ce que l’on appelle des DeepFake et servir à des fins politiques, la plateforme souhaite mettre le holà.

Sans entrer dans les détails, YouTube indique que les créateurs, acteurs, musiciens ou athlète auront les moyens de « détecter et de gérer les contenus générés par l’IA montrant leur visage sur YouTube ».

Pour aller plus loin

YouTube Music a une solution pour trouver la musique parfaite que vous voulez écouter

Utiliser l’IA de manière plus « responsable »

YouTube est loin de se positionner contre l’intelligence artificielle, mais prône plutôt une utilisation raisonnée de cette nouvelle technologie.

Nous pensons que l’IA doit renforcer la créativité humaine, et non la remplacer. Amjad Hanif , vice-président des produits pour les créateurs, YouTube

L’entreprise a par exemple mis en place l’outil d’IA générative nommé Dream Screen for Shorts permettant d’avoir la main mise sur le processus créatif. Ces méthodes censées engager les publics de manière « innovante » devront également respecter les règles de la communauté YouTube.

YouTube semble jouer sur les deux tableaux en voulant d’un côté protéger les créateurs et de l’autre laisser de la place à l’IA. Reste à savoir si cet équilibre précaire sera viable dans le temps.