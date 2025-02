Voici une nouvelle preuve que vous ne possédez pas vos posts sur X (Twitter)

De nouvelles alertes suggèrent que les utilisateurs devraient être plus prudents sur le contenu qu’ils postent sur le réseau social d’Elon Musk.

Avec l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, le réseau social a effectué une mue pour se transformer à l’image de son nouveau propriétaire en devenant X. L’industriel, en manque de contrôle, a souhaité à de nombreuses reprises faire savoir à ses utilisateurs qu’il pouvait avoir un droit de regard sur l’ensemble des membres de son réseau. Après les tweets, le réseau social s’attaque aux images publiées et démontre une nouvelle fois que vos posts ne vous appartiennent pas entièrement.

Des artistes pillés de leurs œuvres

C’est sur Bluesky, qu’une utilisatrice alerte : les œuvres postées sur X (Twitter) pourraient être remixées à l’aide de Grok, l’intelligence artificielle de Musk sans tenir compte de la propriété intellectuelle de l’œuvre. Pire encore, les œuvres originales publiées par les artistes sont parfois identifiées comme étant générées par Grok comme l’indique l’utilisatrice @MadMaraca.

Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi X a étiqueté mon œuvre comme « créée avec Grok » ?? – Une utilisatrice s’inquiète du transfert de propriété de son œuvre postée sur X // Source : Twitter

Une utilisation dans les règles

Si le dernier cas pourrait s’apparenter à un bug, la réutilisation d’images postées sur le réseau social de Musk serait, elle, parfaitement dans les règles au vu des conditions générales en date du 15 novembre 2024. Si les utilisateurs conservent leurs droits sur tous les contenus postés, le réseau social se réserve lui aussi le droit, une fois le contenu publié, de l’utiliser à travers une « une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances ». Le réseau précise également qu’il peut à ce titre « utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher, télécharger et diffuser ce contenu » sur le support de son choix. Ils précisent par ailleurs que ce contenu peut servir à améliorer leurs services d’IA dont Grok.

Pour le moment, le bouton « remixer avec Grok » ne semble pas être disponible pour tous les utilisateurs. Lors de nos différents tests, nous n’avons pas pu y avoir accès sur notre compte.

