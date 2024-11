C’est une bête affaire de rachat qui tourne au casse-tête juridico-politique. Dans une plainte portée devant la justice américaine, Elon Musk cherche à affirmer son contrôle de tous les comptes X/Twitter.

Source : Flickr – Alpha Photo (CC BY-NC 2.0)

Êtes-vous propriétaire de votre compte sur les réseaux sociaux ? Pour l’homme le plus riche du monde, la réponse semble définitivement être « non ». C’est en tout cas ce que cherche à prouver une nouvelle affaire juridique déniché par 404 Media et qui oppose X Corp au média The Onion.

Pour comprendre un peu l’affaire, il est nécessaire de resituer un peu le contexte. Il y a quelques jours, le média satirique (sorte de Gorafi anglo-saxon) annonçait racheter l’entreprise qui édite InfoWars, un site aux accents complotiste animé par le sulfureux journaliste Alex Jones. Le but ? Tourner en dérision le média en y publiant des articles absurdes et en relayant le tout sur les influents réseaux sociaux de la marque.

Musk ne veut pas lâcher le compte X

Jusqu’ici, le transfert de comptes dans le cadre d’un rachat n’avait jamais vraiment posé de problème juridique, souligne 404 Media. Mais dans le cas d’InfoWars, c’est différent. Elon Musk, fervent soutien d’Alex Jones, n’a manifestement pas très envie de céder le compte à une entreprise qu’il voit comme un ennemi politique. Afin de garder le contrôle sur les centaines de milliers d’abonnés du compte, les avocats de l’homme d’affaires ont donc contesté les clauses du rachat, arguant que X Corp avait « un droit de propriété privilégiée » sur ce compte… et incidemment sur tous les autres de la plateforme.

Alex Jones en 2016 // Source : Gage Skidmore – Flickr (CC BY-SA 2.0)

Dans la plainte enregistrée auprès de la justice, l’entreprise de Musk affirme noir sur blanc que « les comptes X sont la propriété exclusive de X Corp » et qu’en acceptant le contrat d’utilisation, les internautes obtiennent seulement une « licence d’utilisation non exclusive pour l’usage du logiciel fourni ». Selon le document, la vente du compte X d’InfoWars porterait ainsi atteinte « à la propriété légitime de X Corp. sur les biens qu’elle concède sous licence à FSS [InfoWars Ndlr], à Jones ou à tout autre titulaire d’un compte sur la plateforme X. »

Vous n’êtes pas propriétaire de vos comptes

Si les juristes les plus pointus ne seront pas exactement surpris par cette révélation, les grandes plateformes réclamant toute plus ou moins le même genre de prérogatives sur les comptes des utilisateurs et utilisatrices, l’affaire Musk versus The Onion rappelle tout de même avec fracas que les internautes ne sont pas propriétaires du contenu posté sur des sites tiers, ou même de leur identité numérique créée sur ces plateformes.

Pour aller plus loin

Elon Musk a-t-il fini par tuer Twitter / X ? Le nouvel exode est là

Plus politiquement, cette affaire souligne également à quel point Elon Musk souhaite transformer feu Twitter en une machine à servir ses propres intérêts et, par extension, ceux de Donald Trump et du parti républicain.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !