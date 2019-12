OpenBarres : l’ANFR lance une application pour vérifier le DAS de votre smartphone

L'ANFR met à jour son application OpenBarres avec une fonctionnalité intéressante : la possibilité de connaître le DAS de son appareil directement sur celui-ci. Cependant, l'outil n'est pas encore tout à fait complet.

Le Débit d’Absorption Spécifique, ou DAS pour les intimes, est une donnée très importante. Il vous permet de connaître les ondes projetées par votre smartphone et absorbées par votre corps.

Évidemment, ce taux est extrêmement contrôlé dans l’Union européenne, et les smartphones ne peuvent pas dépasser un certain taux. Vous pouvez découvrir cette notion dans notre dossier dédié.

OpenBarres vous aide à trouver le DAS de votre smartphone

Mais si vous souhaitez vous-même découvrir le DAS de votre smartphone, l’ANFR a trouvé une solution. L’autorité de régulation a en effet mis à jour son application OpenBarres, qui vous permet de vérifier la qualité de votre couverture et de votre signal réseau.

L’application gratuite et sans pub intègre maintenant un onglet DAS. À l’appui, il vous montrera le DAS de votre smartphone, qui se mesure à la tête et au tronc.

Celle-ci a tout de même un point faible : elle se sert des informations données par les constructeurs eux-mêmes, et sa base de données ne semble pas très fournie. Mon Huawei P30 Pro, à titre d’exemple, est toujours « en attente des informations constructeurs ».

Il s’agit cependant d’une excellente initiative qui permettra au grand public de prendre conscience de l’existence de cette donnée très importante. Elle est qui plus est amenée à évoluer et s’améliorer pour couvrir toujours plus d’appareils, sur une application totalement gratuite et sans pub.