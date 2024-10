Nintendo frappe encore : un célèbre émulateur Switch disparaît

Ryujinx, l’émulateur Nintendo Switch qui semblait intouchable, vient de tomber. Le géant japonais aurait convaincu son créateur de mettre fin au projet. Un nouveau chapitre s’ouvre dans la bataille de Nintendo contre l’émulation.

Nintendo vient de marquer un nouveau point dans sa guerre contre l’émulation. Après Yuzu en mars, c’est au tour de Ryujinx de tirer sa révérence. Un coup dur pour les fans de préservation des jeux et pour tous ceux qui espéraient jouer à Zelda sur leur PC.

La fin d’une époque pour l’émulation Switch

Selon The Verge, le créateur de Ryujinx, connu sous le pseudonyme gdkchan, aurait été approché par Nintendo. L’entreprise lui aurait proposé un accord pour arrêter le développement de l’émulateur et supprimer tous les éléments liés au projet. Résultat ? La page de téléchargement de Ryujinx est désormais vide, son dépôt GitHub a disparu, et les réseaux sociaux de l’émulateur font leurs adieux.

« Hier, gdkchan a été contacté par Nintendo et on lui a proposé un accord pour arrêter de travailler sur le projet, supprimer l’organisation et tous les actifs connexes dont il a le contrôle« , explique ripinperiperi, un développeur et modérateur du Discord officiel de Ryujinx. « En attendant la confirmation de son accord, l’organisation a été supprimée, donc je pense qu’il est prudent de dire quel en sera le résultat.«

Un coup dur pour la préservation des jeux

Cette fermeture soudaine soulève de nombreuses questions sur l’avenir de l’émulation et de la préservation des jeux. Ryujinx était considéré comme relativement intouchable, certains prétendant même que son développeur principal était basé au Brésil, un pays réputé favorable à l’émulation. Mais il semblerait que Nintendo ait trouvé un moyen de le convaincre.

Le timing de cette action n’est probablement pas un hasard. Récemment, Ryujinx avait fait parler de lui en faisant tourner le tout nouveau The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur PC avec des performances parfois supérieures à celles de la Switch elle-même. De quoi faire grincer des dents chez Nintendo.

Des projets ambitieux avortés

La fermeture de Ryujinx signifie également l’abandon de plusieurs projets prometteurs. L’équipe travaillait sur un port iOS « qui fonctionnait très bien », ainsi que sur une version Android qui n’était pas loin d’être prête. Sans parler des améliorations prévues en termes de performances et de compatibilité.

« Je pense que ce désir de perfection plutôt que d’y parvenir le plus rapidement possible nous distingue en tant qu’émulateurs« , explique ripinperiperi.

La firme japonaise semble également s’attaquer à d’autres formes de contenu lié à l’émulation. Le YouTubeur RetroGameCorps a annoncé que Nintendo avait déposé suffisamment de plaintes pour atteinte aux droits d’auteur pour mettre en danger toute sa chaîne YouTube. Son crime ? Avoir simplement montré des jeux Nintendo comme Zelda Wind Waker HD fonctionnant sur divers matériels dans ses vidéos.

Même si le code source de Ryujinx est déjà partagé sur Reddit et probablement ailleurs, il sera difficile pour d’autres développeurs de reprendre le flambeau. Nintendo semble prêt à poursuivre en justice quiconque tenterait de faire revivre le projet.