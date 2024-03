La fin de Yuzu cache une terrible nouvelle pour la préservation du jeu vidéo

Le conflit qui opposait les développeurs de Yuzu, l'émulateur de Nintendo Switch, et Nintendo, touche à son terme et va faire une autre victime : l'émulateur Citrus.

L’affaire aura trouvé sa conclusion très rapidement. Le 28 février, on apprenait que Nintendo s’attaquait aux développeurs de Yuzu, l’un des plus populaires émulateurs de la Nintendo Switch. Quelques jours plus tard, dans la nuit du lundi 4 mars au mardi 5 mars, Nintendo et les créateurs de Yuzu, Tropic Haze, ont trouvé un accord.

L’éditeur va devoir payer 2,4 millions de dollars à Nintendo, et surtout retirer toute trace de Yuzu de la surface d’Internet. Le site officiel du projet passe d’ailleurs entre les mains de Nintendo. Yuzu n’est plus, son éditeur Tropic Haze a commis deux fautes majeures. La première était d’en faire un projet commercial, soutenu par un Patreon rapportant près de 30 000 dollars par mois, et l’autre a été de s’attaquer à une console toujours en cours de commercialisation. Tout cela éloignait l’idée du petit projet d’émulation pour préserver l’histoire du jeu vidéo, pour se rapprocher d’un projet de piratage de jeux. À ce titre, les plus gros jeux de Nintendo étaient souvent jouables sur Yuzu, avant même leur sortie. Ainsi, The Legend of Zelda Tears of The Kingdom était jouable deux semaines avant sa sortie sur PC.

Malheureusement, ces péripéties entrainent aussi une mauvaise nouvelle pour un projet.

La fin de l’émulation pour la Nintendo 3DS ?

Le problème n’est pas la disparition de Yuzu, mais celle de Citra. Il s’agit du premier émulateur développé par Tropic Haze, capable de faire tourner des productions destinées à la Nintendo 3DS. Là où Yuzu peut compter sur une communauté importante et une concurrence qui nous laisse penser que l’émulation de Nintendo Switch devrait continuer, on est un peu plus inquiet pour l’avenir de l’émulation Nintendo 3DS.

D’autant qu’il s’agit ici vraiment d’un sujet de préservation du jeu vidéo. Nintendo a publié beaucoup des jeux de ses anciennes consoles de salon sur Nintendo Switch, et on imagine que sa prochaine console sera rétrocompatible avec les jeux de la première Switch. La Nintendo 3DS, avec son design à deux écrans, est dans un tout autre cas de figure. Par exemple, un jeu comme The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, un remake du jeu Nintendo 64, n’a jamais eu le droit à un portage ou un remaster sur un autre support. De plus, Nintendo a mis fin à l’eShop de la Nintendo 3DS. Il y a donc un vrai enjeu à pouvoir émuler les jeux prévus pour la Nintendo 3DS sur un PC moderne.

La fin de l’activité de Tropic Haze et de l’émulateur Yuzu entraine par la même occasion la fin du projet Citrus et donc le seul émulateur viable de la dernière console uniquement portable de Nintendo. Heureusement, Citrus comme Yuzu était un projet Open Source. On peut donc imaginer que des petits malins vont récupérer le code source et le publier sous nouveau projet.

Nintendo est à la fois aujourd’hui le constructeur historique du secteur du jeu vidéo et celui qui peut-être valorise le moins son incroyable histoire et le plus connu pour ne pas laisser des projets autour de ses jeux les plus célèbres prendre trop de poids.