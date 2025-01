8 €/mois, c’est tout ce que vous paierez pour ce forfait 5G de 300 Go pendant les soldes

Les soldes d’hiver concernent aussi les forfaits mobile, et c’est tant mieux. Aujourd’hui, vous pourrez par exemple miser sur le forfait 5G de 300 Go proposé par Lyca Mobile à 7,99 euros par mois.

La concurrence fait rage sur le marché des MVNO, ces opérateurs virtuels qui proposent des forfaits mobile généreux en données, mais qui affichent généralement des tarifs mensuels agressifs. Pendant ces soldes d’hiver, c’est Lyca Mobile qui est à l’honneur puisque cet opérateur propose pas moins de 300 Go de 5G pour moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Lyca Mobile ?

300 Go de données 5G en France métropolitaine, dont 13 Go utilisables dans l’UE

Les appels et SMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 5G 300 Go de Lyca Mobile est proposé à 7,99 euros par mois. La carte SIM, et même l’eSIM, sont gratuites. Attention, pour bénéficier de ce prix réduit à chaque renouvellement, vous devrez laisser le renouvellement automatique activé.

Le forfait pour les accros à Internet

Avis à toutes celles et tous ceux qui passent beaucoup de temps sur leur smartphone, à alimenter leurs réseaux sociaux, à regarder des épisodes de série en streaming et à jouer en ligne durant plusieurs heures : le forfait 5G actuellement proposé par Lyca Mobile devrait bien vous convenir. C’est en effet une enveloppe de 300 Go de données que ce MVNO met à disposition des utilisateurs ; largement assez pour ne plus se retrouver à court de Go dès le 10 du mois. Et grâce au réseau 5G, les usagers peuvent profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur leur smartphone, qui doit bien sûr être compatible.

Par ailleurs, pour celles et ceux qui envisagent de voyager dans l’Union européenne, sachez que vous aurez droit à 13 Go de données à utiliser dans l’UE et dans l’Espace économique européen. Mais attention, ils seront déduits de l’enveloppe globale. On vous conseille donc de guetter les réseaux Wi-Fi dès que possible pour économiser des Go.

Un bon réseau à la clé

Côté communications, Lyca Mobile propose les appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne vers la France métropolitaine. Toutefois, notez que les appels sont illimités dans la limite de 2h maximum par appel, et jusqu’à un maximum de 99 destinataires différents pendant la durée de l’offre.

Enfin, Lyca Mobile est un MVNO qui s’appuie sur les infrastructures de Bouygues Télécom, réseau qui vous sera donc automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 96 % du territoire métropolitain selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Télécom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 7 408 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement.

Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

Les meilleurs forfaits 5G RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 38 Go en Europe 10.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 30 Go en Europe 13.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go – 250 Go en France 25 Go en Europe À partir de 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

