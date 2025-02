C’est le bon plan forfait mobile de la semaine : les 220 Go de 5G sont à moins de 10 €/mois

Si vous cherchez le forfait avec le meilleur rapport data-prix, ne cherchez plus, il est ici : Cdiscount Mobile propose actuellement un forfait Ă moins de 10 euros avec une enveloppe 5G de 220 Go.

L’opĂ©rateur Cdiscount Mobile propose une offre exclusive avec un forfait comprenant une enveloppe de 220 Go de data en 5G pour seulement 9,99 euros par mois, le tout sans engagement. Une proposition idĂ©ale pour ceux qui recherchent un forfait mobile avec un volume de donnĂ©es important et Ă un prix trĂšs compĂ©titif.

Ce forfait Cdiscount en bref :

220 Go de 5G utilisables en France métropolitaine

37 Go en 4G utilisables depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine et depuis l’UE/DOM

En ce moment et pour une durée indéterminée, le forfait Cdiscount Mobile, comprenant 220 Go de 5G, est disponible au prix de 9,99 euros par mois.

Un forfait généreux à prix réduit

Ce forfait mobile est une offre d’autant plus intĂ©ressante dans un contexte oĂč les prix des abonnements mobiles ont tendance Ă grimper. Il inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM, garantissant une communication fluide sans frais supplĂ©mentaires.

Avec 220 Go de data, il offre une grande libertĂ© d’usage, idĂ©ale pour ceux qui consomment beaucoup de data. Streaming de films et sĂ©ries en haute dĂ©finition, visionnage de vidĂ©os sur YouTube, gaming en ligne, tout est accessible sans avoir Ă surveiller sa consommation. La connexion 5G assure une expĂ©rience fluide, limitant les ralentissements et offrant une navigation ultra-rapide.

Ce forfait s’adresse aussi aux professionnels en tĂ©lĂ©travail, qui ont besoin d’une connexion stable pour les visioconfĂ©rences, l’échange de fichiers volumineux et l’utilisation d’outils cloud. Il peut Ă©galement convenir Ă ceux qui utilisent rĂ©guliĂšrement leur smartphone en partage de connexion, leur permettant de connecter un ordinateur ou une tablette sans dĂ©pendre d’un Wi-Fi fixe.

À cela s’ajoute 37 Go de data utilisables en 4G Ă l’étranger, couvrant 30 destinations europĂ©ennes (les 27 pays de l’Union europĂ©enne, ainsi que l’Islande, la NorvĂšge et le Liechtenstein) et 8 territoires d’Outre-mer. De quoi rester connectĂ© sans contrainte, mĂȘme en dĂ©placement hors de France.

A quel réseau ai-je droit avec ce forfait ?

L’activation du forfait est elle aussi trĂšs accessible, avec une carte SIM facturĂ©e Ă seulement 1 euro, de quoi rendre l’offre encore plus intĂ©ressante. Mais, avant de souscrire, il est toujours prĂ©fĂ©rable de vĂ©rifier la couverture 5G de l’opĂ©rateur dans sa zone. La carte des rĂ©seaux de l’ARCEP permet de comparer les antennes Ă proximitĂ© et de s’assurer d’une rĂ©ception optimale au quotidien. Et dans ce cas-ci, vous vous verrez attribuer le rĂ©seau Bouygues Telecom.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numĂ©ro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre tĂ©lĂ©phone. Vous recevrez alors votre code RIO (RelevĂ© d’IdentitĂ© OpĂ©rateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra ĂȘtre transmis Ă votre nouvel opĂ©rateur pour assurer le transfert de votre numĂ©ro.

