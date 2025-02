Voici le forfait idéal pour surfer à petit prix : 70 Go à moins de 6 €/mois

Le forfait Le Small de YouPrice propose une enveloppe data gĂ©nĂ©reuse de 70 Go, des appels illimitĂ©s et la possibilitĂ© de choisir entre les rĂ©seaux Orange ou SFR. Disponible Ă moins de 6 euros par mois, il pourrait bien s’agir d’un des meilleurs forfaits du moment.

En ce moment, YouPrice propose son forfait mobile Le Small 70 Go Ă un tarif particulièrement attractif : 5,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR ou 7,99 euros par mois sur le rĂ©seau d’Orange. Avec une enveloppe data gĂ©nĂ©reuse et des options flexibles, cette offre sans engagement s’impose comme une solution Ă©conomique pour rester connectĂ© au quotidien.

Ce forfait YouPrice en bref :

70 Go de 4G utilisable en France métropolitaine

8 Go de data inclus pour l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

SIM ou eSIM (uniquement sur le rĂ©seau d’Orange) Ă 5€

Sans engagement

En ce moment sur le site de YouPrice, le forfait de 70 Go est disponible à 5,99 euros par mois si vous choisissez le réseau SFR. Pour Orange, rajoutez 2 euros de plus par mois.

Un forfait complet pour rester connecté partout

Avec ses 70 Go de data, ce forfait permet une utilisation confortable de son smartphone. Que ce soit pour regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique en ligne ou naviguer sur les réseaux sociaux, cette enveloppe est largement suffisante pour un usage quotidien. Les 8 Go supplémentaires inclus pour l’Europe et les DOM sont idéaux pour les voyageurs occasionnels qui souhaitent éviter les frais d’itinérance tout en restant connectés.

Les appels, SMS et MMS illimités renforcent la praticité du forfait, permettant de communiquer librement avec ses proches ou ses contacts professionnels, sans se soucier des limites.

La liberté de choisir entre Orange et SFR

YouPrice offre une flexibilité unique en permettant de choisir à la souscription entre deux réseaux majeurs : SFR ou Orange. Ces deux opérateurs sont reconnus pour leur couverture étendue et leurs performances. Selon le dernier rapport de l’ARCEP, Orange est leader en termes de qualité globale du réseau mobile, tandis que SFR se distingue par sa densité d’antennes dans certaines zones spécifiques.

Cette possibilité de choisir le réseau qui correspond le mieux à votre localisation garantit une connexion optimale, même dans les zones rurales ou frontalières. De plus, la compatibilité avec l’eSIM permet une activation rapide et simplifiée du forfait.

Attention toutefois : l’eSIM n’est disponible que sur le rĂ©seau d’Orange et entraĂ®ne un surcoĂ»t de 1 euro par mois. De plus, le forfait est plus cher sur ce rĂ©seau, affichĂ© Ă 7,99 euros, contre 5,99 euros sur celui de SFR. Finalement, la diffĂ©rence de prix commence Ă peser selon le rĂ©seau choisi.

