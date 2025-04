Avec ce forfait, vous avez l’enveloppe data 5G la plus généreuse rarement proposée à ce prix

Un volume de data massif, la 5G incluse sans surcoĂ»t et un tarif ultra-compĂ©titif : cette offre exclusive au web coche toutes les cases pour les grands consommateurs d’internet mobile.

Avec le forfait Le Premium de Coriolis, les utilisateurs bĂ©nĂ©ficient d’une enveloppe data de 350 Go en 5G pour 14,99 euros par mois, sans engagement. Cette offre inclut Ă©galement les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine, ainsi que depuis l’Union europĂ©enne et les DOM, avec 35 Go de data utilisables en roaming. Une proposition adaptĂ©e aux besoins des consommateurs les plus gourmands, avec un prix très compĂ©titif. Pour s’en convaincre, il est recommandĂ© de consulter notre comparateur de forfaits mobile.

Ce forfait en bref :

350 Go de 5G depuis la France

35 Go depuis l’UE/DOM

Appels, SMS, MMS illimités en France, UE et DOM

VoLTE / VoWiFi / double appel inclus

Sans engagement

En ce moment, le forfait Premium de Coriolis est Ă 14,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Coriolis Telecom Coriolis Forfait 5G Le Premium

350 Go 14.99€ /mois Découvrir Coriolis Forfait Le Basic

60 Go 5.99€ /mois Découvrir Coriolis Forfait 5G Le Relax

150 Go 8.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Ă€ qui s’adresse ce forfait ?

​Le forfait Le Premium 350 Go 5G de Coriolis est conçu pour les utilisateurs ayant des besoins en internet mobile particulièrement Ă©levĂ©s. Il convient parfaitement Ă ceux qui consomment rĂ©gulièrement des contenus en streaming haute dĂ©finition, participent Ă des jeux en ligne gourmands en donnĂ©es ou effectuent des tĂ©lĂ©chargements volumineux. Ce forfait est Ă©galement adaptĂ© aux personnes qui disposent de peu ou pas d’accès au Wi-Fi et envisagent de remplacer leur box internet par une solution mobile.

Cependant, il est important de noter que, bien que 350 Go constituent une enveloppe data consĂ©quente, une utilisation intensive peut rapidement atteindre cette limite. Pour un usage domestique modĂ©rĂ©, il est tout Ă fait envisageable de transformer son smartphone en point d’accès Wi-Fi afin de connecter d’autres appareils, par exemple pour diffuser du contenu depuis des plateformes telles que Netflix ou YouTube sur un Ă©cran plus grand.

​Ce forfait est aussi parfaitement compatible avec les professionnels en dĂ©placement et les tĂ©lĂ©travailleurs souhaitant travailler depuis n’importe quel lieu disposant d’une couverture rĂ©seau adĂ©quate.

L’absence d’engagement offre un avantage supplĂ©mentaire, permettant aux utilisateurs d’ajuster ou de rĂ©silier leur abonnement en fonction de l’Ă©volution de leurs besoins.

Que peut-on faire avec 350 Go de données mobiles ?

​Une enveloppe de 350 Go permet une utilisation intensive d’Internet sur smartphone. Par exemple, il est possible de regarder des films ou des sĂ©ries en streaming en HD, de participer frĂ©quemment Ă des visioconfĂ©rences, de tĂ©lĂ©charger et envoyer des fichiers volumineux, ou encore de jouer en ligne, y compris via le cloud gaming.

Comme Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment, cette capacitĂ© permet Ă©galement d’utiliser son smartphone comme point d’accès Wi-Fi pour connecter d’autres appareils. Ce qui en fait une solution particulièrement pratique lors de dĂ©placements ou en l’absence de connexion fixe.

Quel est le réseau utilisé ?

Coriolis TĂ©lĂ©com est un opĂ©rateur virtuel (MVNO) qui s’appuie sur les infrastructures de SFR pour fournir ses services mobiles. Le rĂ©seau de SFR couvre plus de 99 % de la population française en 4G et dĂ©veloppe rapidement sa couverture en 5G, assurant ainsi une bonne connectivitĂ© et des dĂ©bits Ă©levĂ©s.

Les utilisateurs de Coriolis bénéficient donc de cette couverture étendue et de la qualité de service associée, leur permettant de profiter pleinement de leur forfait, que ce soit en zone urbaine ou rurale.

Enfin, SFR a Ă©tĂ© classĂ© numĂ©ro 1 sur l’annĂ©e 2024 par nPerf sur la qualitĂ© de son internet mobile.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 120 Ă 160 Go Appels illimitĂ©s 120 Go – 160 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 7.99€ /mois DĂ©couvrir Orange SĂ©rie SpĂ©ciale 120Go 5G

120 Go Appels illimités 120 Go en France 50 Go en Europe 19.99€ /mois 24.99€ Code : HIVER25 Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.