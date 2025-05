Ce laptop gaming Lenovo avec Core i5 + RTX 4050 est à un super prix aujourd’hui

Chez Rakuten, vous avez un code promo pour économiser encore plus sur le Lenovo LOQ 15IAX9 83GS qui se laisse approcher pour 639,99 euros, contre 849,99 euros habituellement.

Le Lenovo LOQ 15IAX9 est un PC portable considéré comme étant un modèle pour les gamers. C’est en grande partie dû à la présence d’une carte graphique dédiée, une NVIDIA GeForce RTX 4050. Le prix conseillé de vente est de 849,99 euros, mais pour un laptop avec cette carte graphique, c’est un prix qui n’est plus trop pertinent en 2025. Quoi qu’il en soit, si on le prend comme base, vous pouvez économiser 24 % dessus. Un bon prix si vous cherchez un PC portable polyvalent, capable d’assurer aussi bien en gaming qu’en bureautique et en télétravail.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IAX9

Son écran Full HD et 144 Hz

Les 24 Go de RAM DDR5 4800 MHz

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050

Le prix conseillé du Lenovo LOQ 15IAX9 est de 849,99 euros, mais dernièrement, il tourne plutôt autour de 699,99 euros. Vous le retrouvez à 649,99 euros sur Rakuten, vendu par Boulanger. Il passe même à 639,99 euros dans le panier grâce au code CLUBR10.

Une configuration gaming milieu de gamme honorable

Le Lenovo LOC présenté ici est un modèle conçu, de base, pour jouer ou utiliser sa puissance pour des tâches poussées. Ce qui fait qu’il n’est pas le plus fin de tous, ni le plus léger : il fait 35,98 x 25,87 x 2,39 cm pour 2,4 kg. Il reste donc transportable mais ne sera pas forcément l’allié du télétravailleur nomade. Par contre, en usage fixe, même si c’est paradoxal pour un laptop, il s’en sort très bien.

Ça commence par son écran LCD-IPS avec traitement anti-reflets. Il fait 15,6 pouces de diagonale et affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement qui peut atteindre les 144 Hz. Le top si vous faites des jeux compétitifs type Counter-Strike, Valorant ou encore Overwatch. Surtout que le processeur Intel Core i5-12450HX cadencé de base à 3.1 GHz et pouvant être boosté à 4.40 GHz au max permet au tout de s’exécuter sans problème.

Une carte graphique pas de première jeunesse qui fait le travail

L’atout de cette configuration, c’est sans conteste sa carte graphique, une Nvidia GeForce RTX 4050 mobile avec 6 Go de RAM dédiés pour soulager les 24 Go de RAM DDR5 4800 MHz. D’ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez faire évoluer la configuration pour avoir 32 Go de RAM en tout. Quant au SSD, il fait 512 Go et il va falloir lui installer un système d’exploitation, car ce laptop en est dépourvu.

TouchPad rétroéclairé, webcam avec cache, WiFi 6 et Bluetooth 5.2 : il a le starter pack idéal pour tout ordinateur portable qui se respecte. Pour compléter le tout, vous avez une connectique variée qui permet de le transformer en véritable centre multimédia, avec 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, une prise casque et un port Ethernet. Quant à la batterie, elle fait 60 Wh, ce qui lui assure une autonomie confortable qui a tendance à s’épuiser un peu vite lors des sessions de gaming.

Vous avez aussi l’occasion de retrouver nos meilleurs PC portables gaming dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.