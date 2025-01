Ce laptop écolo d’Acer, équipé d’un i5-1335U, est 200 € moins cher pendant les soldes d’hiver

L’Acer Aspire Vero est un laptop qui sort du lot grâce à l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables dans sa conception. Outre cet aspect très appréciable, il offre aussi une puissance tout à fait suffisante pour des tâches simples du quotidien. Pendant les soldes, on le trouve affiché à 599 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

Avec sa gamme Aspire Vero, Acer a souhaité miser sur l’écologie en concevant ses PC portables à partir de plastique recyclé post-consommation. Une initiative encore (malheureusement) trop peu fréquente sur le marché, mais qui rend les produits de cette série vraiment recommandables. L’un deux, l’Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P-54R1), est en plus doté d’un i5 de 13e gen, et en cette dernière démarque des soldes d’hiver, il bénéficie d’une réduction de 200 euros.

Les points essentiels de l’Acer Aspire Vero 15

Une dalle Full HD IPS de 15,6 pouces

Un i5 de 13e gen + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Une bonne autonomie promise

Initialement proposé à 799 euros, le PC portable Acer Aspire Vero (AV15-53P-54R1) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon.

Un PC portable plus vert que les autres

Comme les autres représentants de la gamme Aspire Vero d’Acer, le modèle présenté ici est plus écolo que bien d’autres références sur le marché, puisqu’il est, dans sa globalité, composé de matériaux recyclés. Son châssis est par exemple fait à partir de 40 % de plastique recyclé post-consommation (PCR). Les touches du clavier sont quant à elles fabriquées à 50 % à partir de PCR et le pavé tactile à 100 % à partir de plastique récolté dans les océans. Pour couronner le tout, l’écran est recyclable jusqu’à 99 %, selon la marque. On applaudit vraiment l’initiative.

Autrement, on a face à nous un laptop suffisamment léger (1,74 kg) et fin (17,9 mm d’épaisseur), ce qui ne l’empêche d’ailleurs pas de proposer une connectique plutôt fournie, avec deux ports USB 3.2, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI et un port jack. Côté écran, on a droit à une dalle Full HD IPS de 15,6 pouces, une diagonale très confortable pour travailler. L’écran propose en plus, grâce à cette technologie IPS, des angles de vision bien ouverts ; pratique si l’on doit regarder l’écran à plusieurs, comme lors d’une réunion, par exemple.

Une bonne petite configuration pour le quotidien

Dans les entrailles de ce laptop, se niche par ailleurs un processeur Intel Core i5-1335U, équipé de 10 cœurs et cadencé à 1,3 GHz (boost jusqu’à 4,6 GHz). Il est aussi épaulé par 16 Go de RAM, pour gérer efficacement le multitâche. Dans l’ensemble, l’Acer Aspire Vero 15 est une bonne machine pour la bureautique, avec laquelle on peut enchaîner des tâches courantes (navigation web, traitement de texte, visionnage de vidéos…) sans ralentissement. Un SSD de 512 Go complète en plus le tout pour profiter de davantage de réactivité, avec des lancements rapides de la machine et de ses applications, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

Enfin, côté autonomie, cet Aspire Vero 15 peut fonctionner, selon Acer, durant 12h30 avant de devoir passer par la case recharge. Ce n’est pas une surprise, mais tout dépendra de la nature de vos usages, en fonction des ressources qu’ils demandent. Pour être tranquille durant une journée de travail, on vous conseille donc de garder votre chargeur à proximité.

