L’Acer Swift Go : ce laptop certifié Copilot+ avec écran WQXGA de 16″ est 200 € moins cher pour les soldes

L’Acer Swift Go 16 est un PC ultraportable qui s’adresse particulièrement Ă celles et ceux en quĂŞte de belles images. C’est ce qui vous attend chez Amazon pour 699 euros au lieu de 899 euros.

Avec L’Acer Switf Go 16, vous avez un PC portable tournant sous Windows qui vient jouer dans la cour des MacBook Air en termes de dimensions et de poids. Et comme ce serait dommage d’avoir un ordinateur fin et une configuration qui ne tient pas la route, il propose une fiche technique solide. Assez pour ĂŞtre certifiĂ© Copilot+, la nouvelle norme Microsoft qui signifie que la machine peut utiliser l’intelligence artificielle dans des logiciels comme la suite Office ou encore la gĂ©nĂ©ration d’images avec Microsoft Designer. Tout ça se retrouve pendant les Soldes avec 200 euros de rĂ©duction.

Les points forts de l’Acer Swift Go 16

Le format 16:10ᵉ de l’Ă©cran WQGA de 16 pouces affiche une meilleure visibilitĂ©

Une autonomie constructeur de 9h environ, suffisant pour une journée de travail

Le couple Intel Core Ultra 5 125U + Intel Iris Xe fonctionne bien

L’Acer Swift Go 16 SFG16-72-561M est une machine rĂ©cente, puisque la certification Copilot+ date de 2024, qui Ă©tait vendu jusque-lĂ Ă 899 euros. Mais jusqu’Ă la fin des Soldes, vous avez une chance de le commander pour 699 euros.

Un ultrabook pour les graphistes et designers

Avec l’Acer Swift Go 16, vous avez un ordinateur qui se veut compact et lĂ©ger, sans pour autant se dĂ©barrasser du pavĂ© numĂ©rique, très pratique pour un usage professionnel. La machine fait 356 x 244,5 x 14,9 mm pour seulement 1,6 kg. Vous le glissez facilement dans un sac, une sacoche, une valise, pour toujours avoir votre espace de travail avec vous. Il bĂ©nĂ©ficie du système biomĂ©trique Windows Hello pour se dĂ©verrouiller avec votre empreinte digitale.

L’un de ses atouts, en tout cas le plus visible, c’est son Ă©cran IPS Full HD de 16″ qui affiche un ratio 16/10ᵉ pour afficher une rĂ©solution 1920 x 1200 pixels avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement Ă 60 Hz. De quoi avoir une belle surface de travail, afficher plus dĂ©tails et ainsi augmenter sa productivitĂ© en Ă©tant plus prĂ©cis. Le tout avec fluiditĂ©, parce qu’il est Ă©quipĂ© d’un processeur moderne.

Une configuration solide qui vous accompagne au quotidien

Maintenant qu’on a vu son aspect extĂ©rieur, voyons ce qu’il cache sous le capot. Ă€ commencer par son processeur Intel Core Ultra 5 125U Meteor Lake, cadencĂ© de base Ă 2,8 GHz. Il est accompagnĂ© de 16 Go de RAM LPDDR5 6400 MHz, pour une rapiditĂ© d’exĂ©cution sans pareil. Par contre, dommage que les barrettes soient soudĂ©es, ce qui vous empĂŞche de faire Ă©voluer la configuration. MĂŞme si, en l’Ă©tat, il fait tout tourner sans broncher.

Pour le stockage, vous avez un SSD M.2 de 512 Go avec Windows 11, un classique. Il est tout aussi moderne sur la connectique puisqu’il propose deux ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen1 et un lecteur de carte microSD. Vous avez une configuration solide, complète, pour un usage polyvalent, pouvant supporter un gaming lĂ©ger et surtout adaptĂ© Ă l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Vous pouvez aussi retrouver d'autres ordinateurs portables dans notre sélection des meilleurs laptops du moment.

