L’excellent laptop Lenovo Yoga Pro 7 certifié Copilot+ est 560 € moins cher, une pépite blindée d’IA avec un écran OLED 2,8 K

Le Lenovo Yoga Pro 7 est un ultrabook puissant, où chaque composant a été pensé et optimisé pour la productivité. Vous le retrouvez à 1 399,99 euros pendant les Soldes chez Fnac.

Les PC Copilot+ sont des ordinateurs certifiés par Microsoft comme étant capables de faire tourner de l’intelligence artificielle en locale. Une occasion de travailler avec des aides, que ce soit dans la rédaction ou le dessin, ou juste pour répondre à vos questions. C’est ce que vous retrouvez sur le Lenovo Yoga Pro 7, une machine haut de gamme qui coûte quasiment 2 000 euros en temps normal. Mais heureusement que les Soldes sont là pour faire baisser son prix de 29 %.

Les points forts du Lenovo Yoga Pro 7

Le processeur AMD Ryzen AI 9 conçu pour faire tourner l’intelligence artificielle est très puissant

L’écran OLED 2,8K de 14,5″ permet un affichage de grande qualité

Un poids plume de seulement 1,54 kg qui facilite grandement son transport

Le Lenovo Yoga Pro 7 (14ASP9) est un laptop premium que vous retrouvez soldé chez Fnac à 1 399,99 euros au lieu de 1 959,99 euros.

Si jamais ça reste trop cher, vous avez l’alternative Asus Vivobook S 15 qui est aussi soldée, avec une configuration proche (écran 3K 15,6″, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 Go de RAM et SSD 1 To) à 1 199,99 euros au lieu de 1 499,99 euros.

Un PC plus fin, plus léger, plus puissant, plus intelligent

Si vous travaillez à la maison avec le besoin de devoir bouger de temps en temps en emmenant votre outil de travail avec vous, le Lenovo Yoga Pro 7 peut être la machine qui peut vous faire vous passer de PC fixe pour ne garder que lui. La puissance qu’il dégage est suffisante pour accomplir toutes vos tâches du quotidien, des plus légères aux plus lourdes, même un peu de gaming malgré l’absence de carte graphique dédiée.

Vous avez tout de même un processeur AMD Ryzen 9 AI 365 avec une fréquence de 5.0 GHz, accompagné de 32 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To sur lequel est installée une version de Windows 11 Home. Ajoutez à ça la petite puce graphique AMD Radeon 880M et vous obtenez la recette de ce Lenovo Yoga 7 Pro. Le tout dans un format compact, qui pourrait éventuellement gêner celles et ceux qui aiment avoir un grand écran, même si celui-ci est d’une qualité indéniable.

Une dalle en 2,8K pour en avoir plein la vue

Le Lenovo Yoga Pro 7 est une machine compacte et légère : elle affiche 32,5 x 22,6 x 1,6 cm pour seulement 1,54 kg. Si vous souhaitez comparer avec une référence en la matière, le MacBook Air M3 2024 de 15″ fait 34,04 x 23,76 x 1,15 cm pour 1,51 kg. La différence se joue dans un mouchoir de poche. L’écran, impossible de ne pas en parler : vous avez une dalle OLED WQXGA+ de 14,5″ qui affiche donc une définition de 2 880 x 1 800 pixels.

Il permet d’afficher une couverture à 100 % des spectres P3 et sRGB et propose une luminosité de 400 nits ce qui, pour ce dernier point, pourrait être un peu trop faible. Enfin, la batterie n’est pas laissée de côté puisque sa capacité de 73 Wh promet une autonomie qui tourne entre 17h et 19h. Largement de quoi l’utiliser pendant toute une journée sans se soucier de trouver un chargeur.

Si le Lenovo Yoga Pro 7 ou même l’ASUS Vivobook S 15 est hors de votre portée, mais que la perspective d’un ultrabook vous séduit, vous pouvez découvrir d’autres modèles présentés dans notre guide d’achat.

