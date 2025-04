L’annonce des Livebox 7 et Livebox S ne semblent pas avoir totalement convaincu. Une semaine après la présentation, Orange change discrètement son catalogue et c’est pour le mieux.

La Livebox 6 et ses 3 répéteurs // Source : Frandroid

Le 10 avril 2025, Orange a présenté deux nouvelles box, les Livebox S et Livebox 7 Wi-Fi 7. L’opérateur en a aussi profité pour revoir son catalogue d’offre d’accès à Internet.

Par exemple, la vétuste série Spéciale Just Livebox Fibre a eu le droit à une montée de débits à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi, toujours associé à une Livebox 5 en Wi-Fi 5. Nous vous recommanderons plutôt l’offre de Sosh, du même opérateur, plus intéressante en termes de prix.

Une semaine plus tard, Orange revoit discrètement son catalogue et améliore drastiquement la Série Spéciale Livebox Fibre.

Le retour au tarif Free pour une offre très intéressante

La Série Spéciale Livebox Fibre nouvelle version, c’est une Livebox 6 avec Wi-Fi 6E, des débits jusqu’à 1 Gbit/s / 700 Mb/s, l’accès à 200 chaînes de TV à travers un décodeur UHD 4K, et les appels illimités vers les fixes en France, vers 110 destinations, mais aussi vers les fixes et mobiles vers les États-Unis et le Canada.

La force de cette offre, c’est l’accès au réseau Orange, l’intégration de la télévision et cette box compatible Wi-Fi 6E et proposant des débits intéressants sur les trois bandes de fréquences 2,4, 5 et 6 GHz.

Les Livebox S et Livebox 7 ont justement été pointés du doigt pour leur recul sur ce point et les premiers tests le montrent.

La série spéciale Livebox Fibre est proposée à 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois. C’est le tarif historique de l’offre de Free, que l’opérateur a petit à petit abandonné.

Surtout, il n’y a pas de petites lignes : le tarif n’augmente pas après 6 ou 12 mois. On aimerait voir Orange généraliser ce genre de pratiques.

Comptez tout de même 49 euros de frais de mise en service, et 50 euros de frais de résiliation. Mais c’est la norme sur le marché.