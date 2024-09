Offre mobile + internet : cet opérateur vous fait gagner sur tous les tableaux avec sa nouvelle offre combinée à prix mini

Il est temps de changer d’offre mobile. B&You propose pour la rentrée un généreux forfait 5G de 100 Go à tout juste 8,99 euros par mois, sans engagement. Mieux, pour toute souscription, l’opérateur vous ouvre en plus l’accès à une offre fibre exclusive au tarif super compétitif.

Et si un forfait mobile vous faisait aussi économiser sur votre box internet ? En cette rentrée, B&You dévoile deux offres à prix plancher, sans engagement, et ô combien généreuses :

un forfait mobile 5G de 100 Go pour seulement 8,99 euros par mois ;

en option, un abonnement fibre Série Spéciale Bbox haut-débit avec décodeur TV 4K à 29,99 euros par mois (réservé aux anciens et nouveaux clients mobiles B&You).

Voilà une bonne manière de réduire drastiquement le montant de ses factures télécom, sans avoir à sacrifier la qualité de service, ces deux offres étant parmi les plus complètes du marché.

Le confort de la 5G et d’une enveloppe de 100 Go, sans alourdir la facture

Savez-vous réellement combien vous utilisez de gigaoctets chaque mois ? Si vous n’avez jamais jeté un œil à votre consommation, vous pourriez être surpris tant les offres mobiles de plus de 150 Go foisonnent sur internet. Selon l’ARCEP, la consommation moyenne nationale est de 15 Go par mois, soit bien en deçà de la plupart des forfaits.

Abordable ne signifie pas toujours allégé en services // Source : Bouygues Telecom

Pour ne plus avoir à payer inutilement pour une enveloppe démesurée, tout en conservant une marge de sécurité pour les mois où vos besoins augmentent, B&You a prévu un forfait de 100 Go. Affichée à 8,99 euros par mois, cette offre à la fois généreuse et abordable comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

Le tout sans engagement de durée.

Amateurs de séries, étudiants, télétravailleurs, ou encore créateur de contenus, ce forfait convient à tous les profils. 100 Go représentent tout de même 400 heures par mois de SVOD, soit plus de 13 heures par jour. Avec une telle enveloppe, aucun risque de se retrouver bloqué en cours de mois, même en partageant ponctuellement la 5G avec son PC et sa tablette. D’autant que le Wi-Fi prend généralement le relai à domicile et au travail.

La promesse conjointe de réaliser près de 120 euros d’économies sur sa box

Pour réduire encore plus le montant de vos factures, B&You propose en option avec son forfait 100 Go, sa Série Spéciale Bbox. Alors que la plupart des offres fibres actuelles gravitent autour de 40 euros passé la première année d’engagement, celle-ci est disponible pour à peine 29,99 euros par mois et sans engagement.

Un prix compétitif, sous réserve de s’abonner à l’une des offres mobiles B&You // Source : Bouygues Telecom

Opter pour cette offre combinée, c’est donc l’assurance de maîtriser l’ensemble de son budget télécom, sans jamais ressentir la moindre contrainte. Si son tarif est contenu, la Série Spéciale Bbox a, en effet, tout d’une formule premium :

une connexion fibre ultra-rapide capable d’atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une box internet compatible Wi-Fi 6 ;

un modem intelligent chargé d’optimiser automatiquement le débit ;

un décodeur TV 4K HDR inclus sans frais additionnels, avec l’accès à plus de 180 chaînes de TV ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Dernier cadeau et pas des moindres, B&You vous rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation sollicités par votre ancien fournisseur d’accès à internet.

Une souscription facilitée, même avec l’offre combinée

Changer à la fois de forfait mobile et d’abonnement fibre peut faire peur. Heureusement, B&You a tout mis en œuvre pour vous faciliter les démarches et en quelques clics le tour est joué.

Au moment d’ajouter le forfait 100 Go à votre panier, la fibre Série Spéciale Bbox vous est également proposée en option. Que vous optiez pour l’offre mobile seule ou combinée, il ne reste plus qu’à renseigner vos coordonnées.

Vous pouvez aussi indiquer vos codes RIO (disponibles gratuitement en appelant le 3179 depuis chacune des lignes concernées) afin que B&You se charge pour vous de résilier vos contrats auprès de vos anciens opérateurs (à condition de ne plus être engagé).

Une fois l’ensemble validé et les frais d’activation des deux lignes réglés, vous recevez sous quelques jours :

votre nouvelle carte SIM ;

votre box et votre décodeur TV ;

une clé 4G alimentée de 200 Go pour profiter sans attendre de tous les services liés à votre offre fibre, comme la TV (accessible immédiatement via l’application B.tv).

Ensuite, il ne reste plus qu’à convenir d’un rendez-vous avec les techniciens pour finaliser le raccordement de la fibre optique à votre domicile.