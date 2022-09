Test Neat Bumblebee II: un excellent microphone qui va à l’essentiel

Ce n’est pas d’une voiture jaune, mais bien d’un microphone dont nous allons parler dans ce test. Le Bumblebee II de Neat Microphones et un modèle USB proposé à un tarif accessible et se voulant de qualité professionnelle. On décortique cela en détail dans notre test complet.

Un peu d’histoire avant d’aller plus loin : Neat Microphones a été racheté en 2019 par Turtle Beach, la maison mère de Roccat. La marque, spécialisée dans les microphones, a été fondée par certains des créateurs de l’entreprise Blue, aujourd’hui propriété de Logitech. C’est bon, vous suivez ?

Le Neat Bumblebee II se positionne comme un microphone USB de milieu de gamme qui s’adressera aux joueurs, aux streamers ou encore aux musiciens. Comme ses concurrents, il n’a pas besoin d’un pilote pour fonctionner et ne nécessite qu’une simple connectique USB. Proposé au prix conseillé de 99,99 euros, le Neat Bumblebee II vient en concurrence de nombreuses références déjà passées entre nos mains.

Design et ergonomie

La boite du Neat Bumblebee II est particulièrement imposante, ce qui laisse à penser que le micro le sera tout autant. Et, pourtant, c’est tout l’inverse puisque le microphone est, en lui-même, plutôt compact et se rapproche plus d’un Razer Seiren V2 X que d’un MSI Immerse GV60.

Son corps en métal prend la forme d’une pilule légèrement effilée et accueille une capsule métallique assez classique, mais qualitative. Seuls deux boutons sont présents pour interagir avec le Bumblebee II qui ne nécessite d’ailleurs aucun pilote pour fonctionner correctement. On retrouve ainsi une molette cerclée d’un éclairage coloré et un bouton mute plutôt discret.

C’est finalement le pied du microphone qui est le plus imposant. Il se compose d’abord d’une structure en U inamovible qui maintient le corps du micro de part et d’autre et permet de modifier son inclinaison. Cette partie est vissée sur un pied à l’empattement généreux et surmonté d’un support métallique faisant office d’amortisseur pour les vibrations.

Les deux parties du pied peuvent donc être désolidarisées afin d’utiliser le Bumblebee II avec n’importe quel bras de micro du marché. Un adaptateur est d’ailleurs fourni dans la boite pour maximiser sa compatibilité. Une fois installé sur un bras, le microphone de Neat se montre pratique à utiliser et offre suffisamment de liberté dans son orientation.

La connectique du Bumblebee II est positionnée à la base de celui-ci. Il se connecte au PC via un connecteur USB C et il dispose également d’une prise jack pour le monitoring. Le câble USB fourni est de qualité moyenne et d’une longueur un peu juste pour une utilisation sur un bras de micro. Sur ce point, la concurrence fait bien mieux. De plus, on regrette le peu d’espace laissé entre la base de la capsule et son support qui fait que le câble a tendance à se tordre beaucoup trop et ne laisse présager rien de bon quant à sa durée de vie.

Bien qu’original au niveau de son pied, le Neat Bumblebee II reste un microphone assez classique qui ne se démarque pas réellement d’autres modèles déjà testés dans nos colonnes, au moins sur le plan du design. Il saura donc se faire discret, qu’il soit posé sur un bureau ou installé au bout d’un bras dédié et reste relativement bien construit.

Fonctionnalités

Comme nombre de ses concurrents, le Neat Bumblebee II fonctionne sans pilote et se limite alors aux fonctionnalités qu’il intègre directement. En dehors du bouton mute très classique qui permet de couper la captation, les trois fonctions du microphone sont contrôlables à l’aide de la molette présente en façade.

Cette dernière facilite dans un premier temps l’ajustement du volume du retour audio de l’interface jack de monitoring. En appuyant dessus, on passe alors dans le mode « Bleu » qui permet d’ajuster le gain du microphone, et ainsi ce que reçoit notre ordinateur. Enfin, le dernier mode, en vert, permet d’ajuster la balance entre le retour du microphone et la sortie de l’ordinateur, si le Bumblebee est utilisé comme sortie audio.

À l’usage, cette molette n’est pas des plus pratique puisqu’il faut d’une part se souvenir de la correspondance de chaque couleur et considérer qu’aucun indicateur visuel n’est présent. Il est donc impossible de savoir à quel niveau est réglé le gain ou le volume de la sortie casque, sans les « écouter ».

C’est ainsi tout ce qu’il sera possible de modifier au niveau du fonctionnement du Bumblebee II. À la différence de certains modèles déjà passés entre nos mains, il est ici impossible de modifier le diagramme polaire du microphone qui sera uniquement cardioïde.

Performances

Nous n’avions pas réellement de doute quant aux capacités audio du Neat Bumblebee II. Ainsi, il ne nous a pas fait mentir et propose une excellente qualité de captation. La voix est retranscrite de façon claire et avec une belle mise en avant du bas du spectre qui donne de l’ampleur et de la chaleur à celle-ci.

C’est l’un des meilleurs microphones de sa catégorie sur le plan de la restitution de la voix, ce qui le rend particulièrement adapté pour une utilisation en streaming ou pour des podcasts. La voix ne nécessitera, à notre sens, aucun traitement supplémentaire pour ce type de diffusion.

Il ne souffre pas vraiment des souffles que sa capsule arrive bien à atténuer, même lorsqu’il est positionné très près de la bouche. C’est moins vrai pour les chocs que le pied d’origine ne parvient pas à suffisamment atténuer. Comme souvent, on ne recommandera jamais assez l’utilisation d’un bras de micro dédié.

Le microphone en lui-même reste relativement sensible et capture un peu trop facilement les bruits ambiants tels que les frappes sur un clavier mécanique ou la réverbération de la pièce. Pour autant, et comme vous pourrez l’entendre dans le second extrait avec un clavier mécanique positionné à une trentaine de centimètres, les frappes sont vraiment peu présentes, ce qui autorise une utilisation en jeu sans trop de problèmes.

🎙 Enregistrement normalisé (0 dB)

🎙 Enregistrement normalisé (0 dB) avec frappes sur clavier mécanique

Prix et disponibilité du microphone Neat Bumblebee II

Le microphone Neat Bumblebee II est disponible au prix conseillé de 99,99 euros.