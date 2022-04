Test MSI Immerse GV60 : un premier microphone particulièrement réussi

La réputation de MSI sur le segment du hardware n’est plus à faire. Pour autant, la marque étend petit à petit son catalogue aux périphériques et s’attaque cette fois aux microphones pour streamers et créateurs avec le Immerse GV60 que nous vous proposons de découvrir.

Le microphone MSI Immerse GV60 semble s’inspirer très clairement du classique Blue Yeti à l’excellente réputation. Il s’agit ici d’un imposant microphone à 4 condensateurs qui se raccorde en USB à l’ordinateur et ne nécessite aucun pilote pour fonctionner.

Il profite d’une construction soignée en métal, de plusieurs boutons de contrôle et est capable de délivrer un son en 24 bits/96 kHz. Ce premier microphone siglé MSI est proposé au prix conseillé de 120 euros qui confirme bien le ciblage direct du Blue Yeti.

Un microphone imposant et sobre

Au déballage, le GV60 impressionne tout d’abord par sa taille. On se retrouve ici avec un microphone imposant et entièrement construit en métal. Sa forme rappelle sans trop de doute les microphones de chez Blue, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose tant l’ensemble parait qualitatif.

Sur le cylindre qui fait l’essentiel du corps du microphone, on retrouve 3 potentiomètres permettant de contrôler les différents aspects du GV60. Le premier offre le choix entre 4 directivités différentes, à l’instar du Quadcast d’HyperX. Les deux suivants sont quant à eux dédiés au volume de sortie du retour audio ainsi qu’à l’amplification du microphone.

On dispose également d’un bouton mute positionné tout en bas. Celui-ci se montre un peu moins pratique que ce qu’on retrouve chez la concurrence et il est ici associé à une petite LED d’indication qui changera de couleur lorsque la captation est coupée.

La partie supérieure du GV60 abrite les différentes capsules de captations protégées sous une grille métallique très qualitative. Une bonnette anti-pop très classique est également fournie dans la boite.

Du côté de la connectique, on se contentera ici d’un connecteur USB type C qui est comme indiqué précédemment accompagné d’une sortie jack 3,5 mm pour le monitoring en direct. Ces deux connectiques sont positionnées sous le microphone et à proximité immédiate du pas de vis permettant de monter le GV60 sur un bras.

Ce choix est plutôt discutable puisque selon le bras utilisé, la connectique pourra venir gêner les mouvements du microphone. De la même façon, on regrette que la marque n’ait pas jugé bon de fournir un adaptateur pour le pas de vis qui n’est pas nécessairement compatible avec toutes les fixations du marché.

Si vous ne comptez pas utiliser le GV60 avec un bras dédié, il est évidemment fourni avec un pied lesté plutôt réussi du point de vue du design. Il se fixe au microphone à l’aide de deux vis à main et MSI a eu la bonne idée de fournir deux caches permettant de masquer les pas de vis lorsqu’il est monté sur un bras. Bien vu.

Le microphone MSI Immerse GV60 est donc une franche réussite sur le plan du design. La marque a misé sur un design simple et convaincant tout en y joignant des matériaux de qualité. Seul le positionnement de la connectique vient légèrement ternir le tableau.

Des performances remarquables

MSI fait la promotion du GV60 comme un microphone destiné avant tout aux streamers. Malgré cela, la marque a conçu un microphone capable de sortir un signal audio en 24 bit/96 kHz, ce qui surpasse les limites des plateformes de diffusions telles que Twitch. Un choix étonnant, mais… qui peut le plus peut le moins.

Nous ne nous attarderons pas sur les différentes directivités proposées sur le GV60 qui, on le rappelle, offre le choix entre un mode bidirectionnel gauche/droit, un mode bidirectionnel avant/arrière, un mode omnidirectionnel et un mode cardioïde. C’est sur ce dernier point que nous allons nous concentrer puisque c’est tout simplement le choix à faire dans le cas d’une utilisation pour le streaming ou la création de contenu en général.

Nous avons réalisé ces enregistrements dans un environnement non optimisé. Entendez par là que le microphone était installé sur un bras, et la capture a été faite dans des conditions similaires à un usage standard avec un écran positionné en face et aucune insonorisation. Les extraits sonores d’autres modèles présentés ont également été réalisés dans ces conditions.

Le GV60 délivre un son particulièrement clair et précis et se montre parfaitement adapté à l’enregistrement de la voix. Il se positionne très clairement au niveau de ses concurrents directs comme les classiques Blue Yeti ou encore le Quadcast S d’HyperX. Comme souvent, la directivité du mode cardioïde ne suffira pas à atténuer les frappes sur un clavier mécanique, mais on reste sur quelque chose de très classique ici.

🎙️ Enregistrement de base, gain à 50%, normalisé à 0 dB

🎙️ Enregistrement de base avec frappes au clavier, gain à 50%, normalisé à 0 dB

🎙️ Enregistrement avec HyperX Quadcast S



On recommandera évidemment l’utilisation d’un bras dédié afin de libérer l’espace devant le clavier et également atténuer les vibrations en provenance du bureau que le pied fourni avec le microphone ne parviendra pas à éliminer totalement. On apprécie également la bonne atténuation des souffles qui permet de gagner un peu de liberté au niveau du placement du micro.

Seul regret ici, MSI n’a pas jugé bon de proposer un logiciel dédié à son microphone. Ainsi, il reste en retrait par rapport à certains concurrents qui offrent de nombreuses options logicielles permettant de personnaliser le rendu sonore et les différents aspects de leurs microphones (Blue notamment).

Prix et disponibilité du microphone MSI Immerse GV60

Le microphone MSI Immerse GV60 est disponible au prix conseillé de 120 euros.