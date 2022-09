Test de la Sharp HT-SB100 : un son honnête à petit prix pour booster son téléviseur

Proposée à moins de 80 €, la barre de son Sharp HT-SB100 est un modèle 2.0, avec une connectique généreuse et un récepteur Bluetooth intégré. Ses tout petits transducteurs la destinent plus à remplacer le système audio d’un téléviseur qu’à créer une ambiance sonore immersive, mais elle est loin de démériter.

Avec seulement deux petits haut-parleurs, la barre de son Sharp HT-SB100 n’a clairement pas été développée pour produire une ambiance sonore immersive et encore moins surround. Elle s’adresse donc aux utilisateurs déçus par le son de leur téléviseur — ils sont nombreux — qui cherchent avec une barre de son à profiter tout simplement d’un son intelligible pour regarder films, séries et émissions TV.

Sharp HT-SB100 Fiche technique

Modèle Sharp HT-SB100 Nombre de canaux 2.0 Puissance 75 watts Caisson de basse Non Enceintes arrières Non Dimensions 84 x 64 x 800 mm Fiche produit

Sharp HT-SB100 Design

Premier constat, positionnement tarifaire agressif ne rime pas forcément avec design au rabais. Large de 80 cm, haute de seulement 6 cm et profonde de 8 cm, la barre de son Sharp HT-SB100 présente des lignes fluides, avec des bords évasés et un sommet légèrement incurvé. Sa structure est réalisée en PVC brillant et mat, ce qui est moyennement flatteur, mais la grille métallique micro-perforée qui recouvre toute la face avant confère à la HT-SB100 une certaine élégance. Cette grille est découpée dans sa partie haute pour accueillir six boutons de commande.

Le sommet de l’enceinte est vierge de tout bouton ou logo, tandis que ses flancs accueillent deux évents bass-reflex pour amplifier les basses fréquences. À l’arrière, on trouve un bloc de connectique en retrait, pour mieux dissimuler les câbles utilisés, tandis que la partie inférieure repose sur deux épais pieds en silicone, ce qui limite les pertes d’énergie et empêche de faire entrer en vibration le meuble TV.

La barre de son Sharp HT-SB100 est conçue pour être posée sur un meuble TV, mais une paire d’équerres est fournie pour une éventuelle fixation murale.

Sharp fournit en outre une télécommande, en plastique bicolore mat et brillant, plutôt facile à prendre en main grâce à son dos incurvé. Hormis le câble d’alimentation, aucun câble de liaison n’est fourni et il faudra faire l’acquisition d’un câble HDMI pour connecter la barre à un téléviseur.

Sharp HT-SB100 Connectique

Malgré son positionnement d’entrée de gamme, la Sharp HT-SB100 dispose d’une connectique plutôt complète. Certes, elle est dépourvue d’entrées HDMI additionnelles pour connecter des sources (lecteur Blu-ray, stick TV…) et il faut se contenter d’une prise HDMI ARC, pour le retour audio depuis un téléviseur. Cependant, la présence d’entrées numérique optique Toslink et analogique mini-jack est à saluer. Celles-ci permettent de brancher un éventuel lecteur DVD ou Blu-ray, un smartphone (à sortie casque) ou un baladeur audio.

Sharp a même installé une prise USB-A compatible avec les clés USB contenant des fichiers MP3. Une façon d’écouter de la musique plus trop dans l’air du temps, et peu pratique — puisqu’aucun afficheur n’est intégré à la barre. Enfin, la HT-SB100 dispose d’un récepteur Bluetooth pour écouter facilement de la musique, par exemple depuis un smartphone.

Sharp HT-SB100 Fonctionnalités

Service minimum pour la prise en charge des formats audio multicanaux, puisque seuls les signaux stéréo PCM sont acceptés par la Sharp HT-SB100. Cela ne la rend pour autant pas incompatible avec les films ou séries en Dolby et DTS, dès lors que tous les téléviseurs gèrent la conversion des signaux multicanaux en PCM 2.0 (stéréo) vers leur sortie HDMI ARC ou optique. Il en va de même pour les lecteurs DVD et Blu-ray. Dans la plupart des cas, l’utilisateur n’aura même pas à modifier les réglages de son téléviseur, le procédé étant automatique. Notez que le transcodage en PCM est sans perte (lossless) et que la qualité du signal original est totalement préservée.

La barre est compatible HDMI CEC et peut donc être automatiquement mise sous tension par un téléviseur et son volume ajusté par la télécommande de celui-ci. Quant à la télécommande de la barre, outre la sélection des entrées (Bluetooth, HDMI, optique, ligne), elle permet de gérer la lecture audio Bluetooth et d’égaliser le son. Trois profils sont intégrés — Voix, Films et Musique — mais il est possible d’ajuster soi-même le volume de basses et hautes fréquences.

Sharp HT-SB100 Audio

La barre de son Sharp HT-SB100 est équipée de deux minuscules transducteurs large bande de 5 cm de diamètre, l’un pour le canal gauche et l’autre pour le droit, ce qui est techniquement très limitant. En effet, un si petit diamètre empêche toute reproduction efficace des sons graves et limite beaucoup l’ampleur du son diffusé. En outre, l’absence de tweeters ne permet pas d’affiner et dynamiser les hautes fréquences. Toutefois, les haut-parleurs sont chargés en bass-reflex avec des évents latéraux, ce qui dope un peu la restitution des basses fréquences.

Quant à l’amplification embarquée, elle développe selon Sharp jusqu’à 75 Watts au total, une puissance qu’il faut relativiser car elle est exprimée peek to peek (en crête donc) et seulement pour les sons médiums. Avec un signal complet du grave à l’aigu, cette puissance est nécessairement bien plus modeste. D’ailleurs, la consommation max s’établissant à 10 Watts, on peut raisonnablement estimer que la Sharp HT-SB100 développe environ 2×5 Watts en continu. Bref, il ne faut pas s’attendre à un son puissant ni impressionnant, mais pour faire mieux qu’un téléviseur, il faut reconnaître que cela suffit.

Configuration de test

J’ai écouté la barre Sharp HT-SB100 connectée en HDMI à un téléviseur, puis à un vidéoprojecteur UST, dans deux pièces de vie, l’une de 30 m² et l’autre de 10 m² environ (sous combles). Pour évaluer les performances de la barre, différents extraits de films et séries ont été visionnés, depuis Netflix et un serveur Plex.

Signature sonore et marge dynamique

Le son délivré est assez doux et sa spatialisation satisfaisante : le signal dépasse les limites de la barre et la profondeur est convaincante. Cependant, la balance tonale par défaut manque de grave et d’aigu : mieux vaut ne pas conserver les réglages d’usine. En poussant le grave et l’aigu au maximum via la télécommande, la barre Sharp HT-SB100 parvient à extraire bien plus d’informations des pistes audio et captive tout à coup bien plus l’auditeur. Mais, au final, la résolution sonore reste en deçà des barres de son équipées de tweeters.

Comme attendu, le registre grave, avec deux si petits transducteurs, manque inévitablement d’extension et de punch et pas grand-chose ne sort sous 70 Hz. C’est suffisant pour que les vrombissements de réacteurs dans Top Gun Maverick soient entendus, mais il ne faut attendre aucun réalisme, et encore moins de pression physique. Reste que, globalement, le son diffusé est intelligible et ne se désunit pas à mesure qu’on pousse le volume.

Scène surround et voix

Bien qu’il soit possible de créer une ambiance surround virtuelle avec seulement deux haut-parleurs et un post-traitement numérique, Sharp a fait l’impasse sur cette fonction. On a de la stéréo et rien d’autre, même si comme évoqué plus haut, le son est assez ample à la faveur d’une directivité maîtrisée. Quant aux voix, elles sont bien centrées, équilibrées et intelligibles. Avec les programmes de la TNT au son voilé, on peut activer le profil Voix pour gagner en clarté, mais on évitera de le faire pour les films ou séries en streaming, mieux mixés.

La barre de son Sharp HT-SB100 réussit le test du vieux film des années 40/50, cette fois-ci L’assassin habite au 21 de Clouzot. En dépit d’une prise de son moyenne, on comprend ce qui se dit sans devoir forcer sa concentration. Le contrat est rempli.

Écoute musicale

Difficile de recommander la barre Sharp HT-SB100 comme enceinte pour écouter de la musique, ou alors pour établir un simple fond sonore. Les petits transducteurs manquent trop de générosité et de résolution pour être écoutés à plusieurs mètres de distance.

Sharp HT-SB100 Prix et disponibilité

La barre de son Sharp HT-SB100 est disponible en coloris noir et proposée au prix de 79 € TTC.



