Le Dyson Cyclone V10 Absolute fait son retour avec une belle remise de 200 € sur le site officiel

Les aspirateurs balais sans fil signĂ©s Dyson ne sont clairement pas Ă la portĂ©e de toutes les bourses. On les apprĂ©cie encore mieux quand ils sont en promotion, Ă l’image du Cyclone V10 Absolute, proposĂ© Ă 399 euros au lieu de 599 euros sur le site officiel.

Les aspirateurs balais conçus par Dyson font encore et toujours partie des rĂ©fĂ©rences les plus apprĂ©ciĂ©es sur leur marchĂ©. Maniables, plutĂ´t silencieux et puissants, ils ne manquent pas d’atouts, mais sont malheureusement très chers. Alors quand un modèle comme le Dyson Cyclone V10 Absolute est enfin de retour en promotion, on ne se prive pas d’en parler.

Habituellement affichĂ© Ă 599 euros, le Dyson Cyclone V10 Absolute est aujourd’hui disponible en promotion Ă 399 euros sur le site officiel de Dyson.

Un balai bien maniable

Ce Dyson Cyclone V10 Absolute est donc un aspirateur balai qui, comme tous les modèles du fabricant britannique, a le net avantage d’ĂŞtre bien maniable grâce Ă son format stick et Ă sa poignĂ©e pratique. LĂ©ger – il ne pèse que 2,7 kg – il peut ĂŞtre dĂ©placĂ© très facilement dans chaque pièce. Il peut mĂŞme se transformer en aspirateur Ă main pour aspirer les miettes sur une table, par exemple, ou bien pour nettoyer sur des meubles en hauteur.

Ce balai s’accompagne par ailleurs d’une foule d’accessoires pratiques, comme la brosse Motorbar, qui capture les poils d’animaux tout en les dĂ©mĂŞlant, la brosse Ă rouleau doux, qui aspire la fine poussière, un adaptateur pour les meubles bas qui se plie jusqu’Ă 90°, ou encore une mini-brosse motorisĂ©e pour les tissus.

Une aspiration complète

CĂ´tĂ© performances, cet aspirateur balai peut compter sur son moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute pour ne faire qu’une bouchĂ©e de toutes les saletĂ©s. La puissante force centrifuge produite permet aussi de propulser la poussière dans le rĂ©servoir de l’aspirateur, y compris les très fines particules, et ce, sans baisse de rĂ©gime. Le V10 Absolute renferme Ă©galement un système de filtration qui va venir attraper les particules microscopiques responsables d’allergies.

Dyson promet par ailleurs que son balai n’est pas très bruyant ; il peut en effet ĂŞtre plus discret que bien d’autres rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ©, mais ne vous attendez pas Ă une action totalement silencieuse non plus. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, Dyson assure que le V10 Absolute peut fonctionner pendant 60 minutes avec le mode Standard, avant de devoir passer par la case recharge. Notez qu’avec le mode Max, l’autonomie est limitĂ©e Ă 10 minutes. Et concernant le vidage du collecteur, on a droit Ă un mĂ©canisme astucieux et hygiĂ©nique qui permet d’éjecter la poussière en un seul geste sans se salir les mains.

Si vous préférez un modèle plus autonome, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

