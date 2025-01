Soldée à -49 % : ça roule pour la trottinette électrique Aprilia Tuareg, son moteur de 550W et son autonomie de 35 km

Aprilia est une marque plutôt réputée pour ses motos et ses scooters, mais elle fait aussi dans la trottinette électrique, comme ce modèle Tuareg que vous retrouvez à 429,99 euros chez Fnac ou chez Darty.

La marque Aprilia ne parle peut-être pas aux néophytes, mais il s’agit d’un constructeur de motos originaire de Noale, une ville près de Venise, en Italie donc. On connait l’amour et le savoir-faire des italiens en matière de véhicules, donc on peut faire confiance à cette trottinette électrique Aprilia Tuareg, surtout qu’avec les Soldes d’hiver 2025, vous pouvez la commander à moitié prix.

Les points forts de l’Aprilia Tuareg

Les clignotants intégrés aux extrémités du guidon renforcent la sécurité

Le moteur Brushless de 550W max assure sur la route

Les roues larges de 10 pouces Off Road permettent une meilleure stabilité

La trottinette électrique Aprilia Tuareg est un modèle que vous trouvez d’habitude à 849,99 euros. Heureusement grâce aux Soldes, elle passe à 429,99 euros. En plus, vous avez le luxe de pouvoir choisir entre Fnac ou Darty pour la commander.

Un look de super sportive pour rider avec style

La trottinette électrique est un moyen de transport à la mode, rapide, écologique, mais pas sans danger. C’est pour ça qu’Aprilia met l’accent sur son modèle Tuareg en l’équipant de tout le nécessaire pour vous protéger. N’oubliez pas, de votre côté, de vous équiper d’un casque pour limiter encore plus les risques.

Ainsi, vous retrouvez un frein à tambour accompagné d’un frein électronique à l’arrière. Ces deux-là vous assurent un freinage rapide qui n’entache pas la stabilité de l’appareil, comme ça vous ne risquez pas de tomber en cas de coup de patin brusque. Sans oublier l’éclairage LED avant, arrière et inférieur, ainsi que les clignotants aux extrémités du guidon qui informent les véhicules autour de vos prochains mouvements.

Une trottinette qui cache un bon petit moteur

Pour vous emmener sur les routes et les chemins, vous pouvez compter sur un moteur Brushless de 350 Watts qui peut sortir une puissance maximale de 550W. Associé à la batterie 36V de 10400 mAh, vous pouvez atteindre la vitesse de croisière maximale (et surtout légale autorisée) de 25 km/h avec 35 km d’autonomie. Soit un peu plus d’une heure.

Ces chiffres sont théoriques, car ils varient, comme pour tout moyen de transport électrique, en fonction du type de route, du conducteur ou encore des conditions météo. En tout cas, sachez qu’il faudra environ 5h pour la recharger entièrement. Pour le transport, elle se plie en deux, ce qui évite de trop encombrer si vous devez prendre les transports en commun. Enfin, elle est certifiée IPX5 donc vous pouvez continuer à rouler avec même s’il y a une petite pluie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres trottinettes électriques, pour voir ce que vaut celle-ci vis-à-vis de la concurrence, vous pouvez le faire via notre guide d’achat sur les meilleurs modèles du marché.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.