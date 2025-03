Cette trottinette haut de gamme avec 65 km d’autonomie perd aujourd’hui 45 % de son prix de lancement

Rouler avec la Navee S65, c’est avoir une trottinette Ă©lectrique confortable, performante mĂŞme pour les montĂ©es, dotĂ©e d’une grande autonomie pour assurer les trajets du quotidien. LancĂ©e Ă 999 €, elle est aujourd’hui en promotion Ă 549 euros.Â

Navee S65 // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour avoir l’esprit tranquille lors de vos trajets en trottinettes Ă©lectriques, il est important de miser sur celles qui proposent dĂ©jĂ une autonomie gĂ©nĂ©reuse. La Navee S65 affiche 65 km d’autonomie. Elle profite aussi d’une bonne qualitĂ© de fabrication, et se montre sĂ©curisante avec ses pneus de 10 pouces et ses suspensions. Puissante, elle est aujourd’hui nettement plus intĂ©ressante avec près de 50 % de remise.

Les points positifs de la Navee S65

Une trottinette confortable

Des performances élevées pour les montées

Une autonomie rassurante

LancĂ©e au prix de 999,99 euros, la trottinette Ă©lectrique Navee S65 a depuis subit de nombreuses baisses de prix. Aujourd’hui, c’est chez Darty et la Fnac qu’elle se nĂ©gocie Ă son meilleur prix : 549,99 euros.

Un design futuriste pour une trottinette ultra confortable

La Navee S65 est une trottinette Ă©lectrique haut de gamme qui ne passe pas inaperçue, avec ses suspensions et son deck surĂ©levĂ© qui lui donnent une allure de SUV. Une apparence que l’on a dĂ©jĂ pu voir sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. La trottinette est avant tout bien robuste avec sa structure en aluminium, qui bĂ©nĂ©ficie en plus d’une certification IPX5, ce qui garantit une conduite sous la pluie sans encombre.

Mais elle n’est pas seulement très robuste : elle est aussi lourde. C’est un beau bĂ©bĂ© de 24,3 kg que l’on a face Ă soi, un poids consĂ©quent qui va compliquer les dĂ©placements intermodaux. CĂ´tĂ© Ă©quipements, on a un bon Ă©clairage, une sonnette astucieusement placĂ©e, et une bĂ©quille solide. Dommage d’avoir omis les clignotants.

Des performances excellentes, même face à des montées

Le moteur arrière dĂ©livre une puissance nominale de 500 W, avec des pics pouvant atteindre jusqu’à 1 000 W, et gĂ©nère un couple de 40 Nm. Les accĂ©lĂ©rations sont logiquement très franches, propulsant la trottinette Ă 25 km/h en seulement quelques secondes avec le mode Sport. Elle aussi capable de grimper des pentes de 25 %, et n’a montrĂ© aucun signe de faiblesse sur nos diffĂ©rents parcours en rĂ©gion parisienne lors de notre test.

Le confort de conduite est excellent, notamment grâce Ă ses pneus tubeless rigides de 10 pouces ici et Ă sa double suspension qui absorbe bien les trous, dos-d’âne, et pavĂ©s… Quant aux freins, ils confèrent une grande confiance en la machine. Avec un disque qui complète le système Ă©lectronique Ă l’arrière, le freinage est efficace.

Enfin, si elle vise une autonomie de 65 km, dans les faits, vous pouvez atteindre un peu plus de 40 km par charge. Pour la recharger, il faudra compter 6 heures pour une recharge complète, et environ 2h30 pour passer de 30 % à 80 % de charge.

