Navee, le fameux fabricant des trottinettes électriques Xiaomi arrive (enfin) en France

Fabricant le haut de gamme Xiaomi, Navee est un constructeur chinois de trottinettes électriques faisant son entrée officielle en France, avec de nombreux modèles.

Le saviez-vous ? Xiaomi ne fabrique pas ses propres trottinettes. Ninebot s’occupe de produire certains modèles d’entrée de gamme, mais c’est bien Navee qui s’occupe des engins premium.

Navee est une marque chinoise ayant fait parler d’elle en 2022 à la sortie de sa S65, avec une double suspension, qui était finalement les prémices de la Xiaomi 4 Ultra aux quelques similarités. Or on ignorait sa stratégie (visible sur le web mais pas dans les rues), désormais claire depuis notre échange avec la marque aux Pro Days 2023 à Paris.

S65, le fleuron des trottinettes Navee

C’est donc officiel, les trottinettes électriques Navee arrivent en France. Et la firme ne fait pas la timide, avec un portefeuille de 7 modèles, allant d’environ 300 à 1 000 euros. Au sommet du catalogue, on retrouve donc deux S65 et S65c, cousines de la Xiaomi 4 Ultra. Elles sont donc dotées d’une double suspension, mais d’un deck totalement à part et annonçant 65 km d’autonomie (contre 70).

La différence entre les deux modèles réside dans la puissance : 1 000 W en pic et 500 W nominaux pour la S65 contre 800 W et 450 W sur la S65c. On remarquera que le site web de Navee propose des visuels quasi identiques aux Xiaomi, ainsi qu’un écran identique et passant par l’application Mi Home. Le prix ? Entre 1 000 et 1 200 euros, mais on remarque des S65 à 900 euros en promotion sur certains sites européens.

Le plein de modèles intermédiaires

En dessous, la Navee N65 non présente aux Pro Days est le haut de gamme des trottinettes électriques totalement rigides. Déjà, on applaudit la potence rotative, qui vient résoudre un sacré souci d’encombrement, que ce soit en mode plié ou non. Pour le reste, cette N65 adopte des roues de 10 pouces à air, un moteur avant de 500 W avec freinage eABS, un frein à disque arrière, et la même batterie de 12,5 Ah pour atteindre 65 km par charge. Ici, l’écran n’a plus rien à voir avec Xiaomi, ni le style, tandis que le tarif oscillerait autour de 700-800 euros.

En milieu de gamme, Navee compose avec les V40, V40 Pro et V50. Reprenant le double pliage de la N65, les roues 10 pouces, l’écran avec appli, les V40 Pro et V50 sont identiques. Ceci à l’exception de la batterie, procurant 40 ou 50 km d’autonomie théorique et de la puissance moindre sur la V40 Pro (300/600 W vs 350/700 W sur V50). La V40 a le même duo puissance/batterie que la V40 Pro, mais n’a pas la potence tournante. Ces versions s’échangent entre 400 euros pour la V40 et 629 euros pour la V50.

Une entrée de gamme Navee N20 à moins de 300 euros

Enfin, la Navee N40 se contente d’un bloc de 350 W et d’une batterie capable d’atteindre 40 km par charge, toujours en théorie. Sur ce modèle d’entrée de gamme, l’écran est totalement intégré à la potence, le poids se limite à 15,5 kg. Et c’est encore mieux avec la N20 qui affiche 14 kg, or diminuant de moitié son rayon d’action et à 250 W de puissance. Son avantage est aussi de viser moins de 300 euros, contre 450 euros sur la N40.

Navee étale donc une gamme bien pensée et complète, de quoi venir faire du tort aux meilleures trottinettes électriques Xiaomi, Ninebot et autres rivales ? Chez Frandroid, on est impatient de découvrir cela en test pour juger pleinement du potentiel de ces engins. Quant à la disponibilité, elle sera progressive, Navee bâtissant son réseau de revendeurs physiques et en ligne cette année.

