Vélo électrique : Bosch ajoute 2 grosses nouveautés, dont une en lien avec Strava

Dans une dynamique liée à l’usage du vélo, Bosch simplifie son application pour les personnes possédant plusieurs vélos électriques. Le fabricant en profite également pour lancer cette nouvelle version sur le plus grand réseau social dédié aux sportifs, Strava.

Le SmartphoneGrip de Bosch est plus qu’un simple support pour smartphone. Il permet de contrôler le smartphone via la commande du vélo et peut même recharger le smartphone en induction.

Bosch est aujourd’hui le leader des motorisations pour vélo électrique. On retrouve ses moteurs pour divers usages, que ce soit sur du vélo cargo en semaine ou un VTT ou un gravel électrique le week-end, sans oublier les VTC et VAE urbains. Jusqu’à présent, il n’était pas possible de lier plusieurs vélos à un même compte Bosch. Difficile, donc, de gérer plusieurs vélos électriques en simultané. Mais comme l’annonce Bosch dans un communiqué de presse, l’application eBike Flow vient d’évoluer et permet désormais de le faire.

Jusqu’à 6 vélos enregistrés

Avec la version 1.26 de l’application Bosch eBike Flow, le constructeur allemand propose une évolution qui va ravir les cyclistes avertis roulant avec plusieurs vélos motorisés par Bosch. Il est désormais possible de lier jusqu’à six vélos à un seul compte, ce qui laisse clairement beaucoup de de marge

Une fois le premier vélo lié, un bouton permet d’en ajouter un deuxième, et ainsi de suite. Il est aussi possible de personnaliser le nom des vélos pour mieux s’y retrouver – pourquoi pas par usage – surtout si la collection commence à s’étoffer.

Comme dans l’ancienne version de l’application, celle-ci permet de paramétrer ses vélos, notamment les différents modes d’assistance affichés sur l’écran. Et ce, sans que cela n’ait d’incidence d’un vélo à l’autre : vous pouvez adopter des configurations d’assistance radicalement différentes selon le type de vélo. Ainsi, on peut définir un profil mettant l’accent sur la puissance d’assistance pour un vélo cargo utilisé en semaine, et des assistances plus sportives pour un gravel ou un VTT destiné aux sorties du week-end.

En revanche, les données statistiques se cumulent entre les vélos pour connaître votre total parcouru. Mais les informations affichées sur l’écran d’accueil — pourcentage de batterie, mode d’assistance, autonomie — restent propres au vélo sélectionné.

Bosch eBike Flow est maintenant présent sur Strava

Un autre pas est franchi pour rendre le VAE plus sportif et plus communautaire : il s’agit de la connexion de l’application eBike Flow à Strava. Un club Strava a été lancé : Bosch eBike Systems. Celui-ci permet de participer à des challenges et défis proposés à la communauté, de suivre les itinéraires de sportifs de haut niveau partenaires de Bosch, ou encore de s’informer sur l’actualité de la marque et des autres cyclistes équipés de moteurs Bosch.