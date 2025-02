Cette technologie va (enfin) résoudre l’un des plus gros problèmes de la recharge des voitures électriques

Un groupe de chercheurs a trouvé une manière de redémarrer automatiquement la recharge des voitures électriques lorsqu’elle s’est arrêtée de manière imprévue. De quoi corriger un problème parfois très agaçant et assez courant.

Borne de charge au McDonald’s

La recharge des voitures électriques est encore un sujet de discorde, et surtout un élément qui dissuade encore de nombreux automobilistes. Ils sont en effet beaucoup à avoir peur de manquer d’autonomie, et de devoir passer trop de temps sur la borne. Mais un autre détail peut parfois aussi faire peur, même s’il est un peu moins évoqué.

Un redémarrage automatique

Il s’agit de la fiabilité des bornes, qui est cependant en nette progression au fil des années, comme l’avait confirmé le rapport de l’Avere-France en janvier dernier. Mais voilà, si vous avez déjà roulé en voiture électrique, vous avez peut être déjà été confronté à un problème assez agaçant. Imaginez : vous stationnez votre véhicule, vous le branchez et vous vous dirigez vers la station-service pour prendre un café et vous détendre. Une demi-heure plus tard, vous ressortez pour débrancher votre auto.

Et là, surprise, la charge s’est interrompue entre temps ! Résultat, retour à la case départ, et vous avez perdu 30 minutes pour rien du tout. Malheureusement, cela arrive à de nombreux conducteurs de voitures électriques, et il n’existe à l’heure actuelle aucune manière de redémarrer automatiquement le processus. C’est toujours au propriétaire du véhicule de devoir débrancher le câble et recommencer la procédure. Sauf que parfois, celle-ci s’arrête pendant la charge, quand ce dernier est déjà parti.

Mais voilà que le consortium ChargeX a trouvé un moyen de remédier à ce problème particulièrement agaçant. Ce dernier est composé de chercheurs issus de plusieurs organisations aux Etats-Unis, et des acteurs du secteur de la voiture électrique. Dans un rapport récemment publié sous le nom de « Recommended Practice Seamless Retry for Electric Vehicle Charging », les scientifiques détaillent le processus. Il est connu en français sous le terme « relance transparente » et son fonctionnement est simple.

Relayée par le site américain Electrek, cette technologie permet de redémarrer une charge sur une borne rapide, sans aucune intervention du conducteur. Ce mécanisme réinitialise automatiquement le véhicule et le chargeur puis redémarre la session en arrière-plan, sans même que le propriétaire ne s’en rende compte. Et surtout, il n’a pas besoin de retourner au véhicule et il peut continuer à profiter de son café sans se soucier de rien. Une bonne nouvelle pour tous les conducteurs d’autos zéro-émission (à l’échappement).

De nombreux avantages

De son côté, Ed Watt, chercheur au NREL (National Renewable Energy Laboratory) et auteur principal du rapport explique qu’« avec un mécanisme de relance transparente en place, un conducteur de VE dans un centre commercial peut brancher un connecteur de charge, fournir des données d’entrée utilisateur, partir faire ses courses et être sûr qu’il reviendra à un véhicule chargé ». De quoi rassurer les plus sceptiques quant à cette motorisation, même si pour l’heure, aucun constructeur n’a adopté cette technologie.

Cette dernière permet à la voiture ou à la borne de prendre la décision de relancer la recharge de manière totalement autonome. Mais un inconvénient restait tout de même à étudier : le temps de la procédure. Car un redémarrage peut tout de même faire perdre quelques précieuses minutes, ce qui doit également être pris en compte. Le consortium suggère que les constructeurs affichent le temps réel nécessaire à la charge ainsi que les informations sur les problèmes durant cette dernière. Et ce afin d’offrir une meilleure transparence aux conducteurs.

Ces derniers peuvent donc savoir précisément combien de temps supplémentaire la charge devrait durer, et prolonger leur pause café ou contraire décider de repartir malgré tout s’ils sont pressés.

Reste à savoir quand cette technologie sera proposée dans une voiture de série, peut-être via une simple mise à jour OTA (over the air) à distance. Pour l’heure, elle n’en est qu’à un stade expérimental, mais il se dit que ChargeX va continuer à la développer au cours des prochaines années.