Test de l’Asus ROG Strix XG27ACS : un très bon écran 1440p au prix abordable

Avec son ROG Strix XG27ACS, Asus veut nous prouver qu’un palier a été franchi en matière de performances et de qualité d’image sur le segment des écrans gaming abordables. C’est donc une dalle Fast-IPS de 27 pouces, en 1440p avec un refresh rate de 180 Hz, que nous avons au menu aujourd’hui. Le tout à un tarif relativement accessible pour bon nombre de joueurs et joueuses.

Cette année, Asus est bien décidé à aider les gamers à s’offrir un écran de jeu digne de ce nom sans pour autant devoir casser la tirelire. Avec sa gamme ROG STRIX, le fabricant taïwanais a lancé deux moniteurs à dalle Fast-IPS qui viennent se positionner idéalement face à la concurrence. D’abord avec le ROG STRIX XG27UCS, une référence qui se distingue par sa définition 4K à prix raisonnable, et notre modèle du jour, le ROG STRIX XG27ACS. Définition QHD (2560 x 1440 pixels), taux de rafraichissement porté à 180 Hz, design et ergonomie revus, réactivité avec la technologie Fast-IPS : il se pourrait bien que ce nouveau modèle coche suffisamment de cases pour que nous le recommandions.

Asus ROG Strix XG27ACS Design : un pied conçu pour garder les yeux sur votre smartphone … une fausse bonne idée ?

Comme principale nouveauté en matière de design, ce XG27ACS s’équipe d’un pied rainuré, dans lequel vous pouvez placer votre smartphone, en mode paysage. Si nous n’avons pas spécialement l’utilité de cette fonctionnalité, il faut avouer que cela pourra donner un avantage à certains joueurs qui veulent garder leur smartphone sur leurs yeux, par exemple pour suivre une « soluce » ou une vidéo de gameplay pour être guidé dans un jeu. Assez large et profond, ce support pourra accueillir la grande majorité des smartphones du marché.

Pour le reste, la construction de ce moniteur ne laisse rien au hasard : les plastiques semblent robustes, les bordures sont fines, les finitions sont impeccables. On reconnait en un coup d’œil qu’il s’agit d’un moniteur Asus grâce aux nombreux motifs présents à l’arrière. Pas d’éclairage RGB cela dit, un compromis évidemment pour tenter de conserver le prix le plus bas possible.

Quatre boutons et un joystick sont placés au dos du moniteur, sur la droite. L’OSD se contrôle facilement avec le joystick, les autres commandes servent quant à elles de raccourcis, tandis que celle du bas n’a pour autre rôle que d’allumer et éteindre l’écran.

On ne peut pas dire qu’Asus ait sorti l’artillerie au niveau des connectiques. On profite des essentiels, à savoir un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 pour la vidéo, ainsi qu’un connecteur jack 3.5 mm pour le son. On retrouve également un port USB-C avec le support du Display Alt Mode, en revanche l’alimentation via l’USB-C’est plus que limitée puisqu’il faut se contenter de 7,5 W. On aurait pu s’attendre à mieux, par exemple pour recharger le téléphone que l’on peut poser dans le support… Notons enfin que le moniteur ne dispose pas de haut-parleurs intégrés.

Comme indiqué plus haut, le socle intègre un support pour smartphone. Mis à part cela, le pied rectangulaire a l’intérêt de ne pas trop occuper d’espace, tandis qu’il offre une excellente ergonomie. Réglage en hauteur, inclinaison, mode portrait, rotation, il nous donne ce qu’on attend, ni plus ni moins.

Asus ROG Strix XG27ACS Image : nette, assez précise, avec de belles couleurs

Le ROG STRIX XG27ACS n’est pas le moniteur le mieux calibré en sortie de carton que nous ayons pu voir jusqu’à présent. Entrée de gamme oblige, le soin apporté à l’étalonnage n’est pas le même que sur les écrans premium du fabricant. En revanche, on ne peut pas dire que l’image soit aux fraises. Dans l’ensemble l’image par défaut est assez bonne, quand bien même sa température de couleurs laisse à désirer avec une moyenne de 6 067 K. L’échelle de gris est bien respectée, mais de son côté la courbe gamma n’est pas suivie avec une grande exactitude. L’image est en effet un peu plus claire qu’elle ne devrait l’être.

S’agissant d’une dalle IPS, le contraste n’est pas exceptionnel. Si cette technologie d’affichage offre d’excellents angles de vision, elle peine toujours à rivaliser avec la technologie VA au niveau du contraste. Quoi qu’il en soit, nous avons déjà vu pire, avec un taux de contraste qui s’établit à 1 107 : 1. Du côté de la luminosité, le XG27ACS nous livre une bonne copie. Son pic lumineux est quant à lui de 409 cd/m², associé à un revêtement antireflet tout à fait efficace, il résulte sur une image bien visible en toutes circonstances. La précision colorimétrique est dans les clous, avec un Delta E moyen de 2,54. Notez néanmoins que le support HDR10 de ce moniteur ne montre pas un grand intérêt en matière de dynamisme. Le pic lumineux n’est que très légèrement supérieur avec un signal HDR, nous le mesurons en effet à 440 cd/m². C’est insuffisant pour profiter d’un rendu HDR digne de ce nom. Nous sommes néanmoins agréablement surpris par la couverture colorimétrique offerte par le moniteur, qui couvre 97 % de l’espace DCI-P3 et 74 % du Rec. 2020.

Enfin, la définition QHD sur cette diagonale de 27 pouces nous aide à profiter d’une image bien plus précise et détaillée par rapport à un moniteur FHD sur ce même format d’écran. La résolution est idéale pour le jeu et offre un compromis parfait entre qualité et finesse de l’image et performances, pour la simple raison que le niveau de détails est bien meilleur qu’en FHD, tandis qu’il est plus facile d’exploiter le refresh rate de 180 Hz de ce moniteur que cela pourrait l’être sur un écran 4K.

Asus ROG Strix XG27ACS Gaming : une réactivité sans faille, idéale pour les jeux nerveux

L’écran d’Asus s’équipe, comme de nombreuses autres références à l’heure actuelle, d’une dalle Fast-IPS dont l’intérêt est d’offrir un temps de réponse particulièrement bas pour une dalle LCD. Naturellement, on est loin des transitions ultra-courtes de la technologie OLED, mais l’XG27ACS s’en sort très bien et donne entière satisfaction, même dans les jeux compétitifs les plus nerveux. Nous avons relevé son input lag à seulement 9,2 ms, ce qui équivaut à moins d’une image de retard par rapport à une source à 60 Hz. De son côté, le ghosting est bien maitrisé, le flou de mouvements sur les objets en mouvements rapides n’impacte que peu l’expérience de jeu sur ce moniteur et les chutes de framerates ne devraient pas être un problème avec le support du G-Sync et du FreeSync.

Il s’agit d’un sérieux atout pour briller et performer dans vos jeux de tirs et autres battle royale favoris qui, cumulé au refresh rate de 180 Hz, résulte sur une expérience de jeu tout à fait fluide. Bien sûr, il existe des écrans plus performants, en matière de réactivité comme de fluidité, mais à des tarifs toutefois bien supérieurs. De plus, l’XG27ACS se montre idéal pour une configuration PC d’entrée ou de milieu de gamme. La définition QHD sollicitera certes un peu plus votre couple CPU / GPU qu’un moniteur FHD, mais il s’agit d’un bon compromis pour profiter d’une image mieux définie.

Asus ROG Strix XG27ACS Prix et disponibilité de l’Asus ROG Strix XG27ACS

L’Asus ROG Strix XG27ACS a été lancé à 349 €, mais il est déjà possible de le trouver avec de belles remises chez certains marchands.

Forcément, Asus fait face à une concurrence assez rude sur ce segment, et il existe de nombreuses références en 1440p/27″ à prix alléchants, c’est notamment le cas chez Gigabyte et AOC.