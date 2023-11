Quelle est la plus grosse batterie autorisée en avion ? La voici

Quel type de batterie volumineuse peut-on transporter en avion sans enfreindre les règles ? Justement, Jackery vient d'annoncer son Explorer 100 Plus.

Ça se bouscule dans le secteur des batteries. Jackery, fabricant de batteries et autres produits dédiés à l’énergie, a annoncé son dernier modèle : l’Explorer 100 Plus.

Cette nouveauté n’est pas qu’une simple batterie d’appoint, c’est une promesse de liberté pour tous ceux qui ont besoin d’énergie en déplacement, y compris à dix mille mètres d’altitude.

Avec les restrictions actuelles, transporter une batterie en soute est devenu impossible. Du moins, il faut respecter certaines caractéristiques, qui diffèrent en fonction des régions et des compagnies aériennes. Les voyageurs peuvent transporter, généralement, jusqu’à deux batteries qui ne doivent pas dépasser 100 watts-heures (Wh) par batterie. Cela inclut l’immense majorité des ordinateurs portables, évidemment.

Petit, mais costaud

Jackery a donc conçu un produit qui peut accompagner les voyageurs en cabine sans contrevenir aux réglementations. Mesurant à peine 12,5 x 8,5 x 8,5 cm pour un poids (plume) de 965 g, cette centrale se glisse dans un bagage à main, prête à prendre son envol avec vous.

L’aspect compact ne sacrifie en rien la capacité, puisque l’Explorer 100 Plus embarque une batterie de 99 Wh (31 000 mAh @ 3,2 V). Utilisant la chimie lithium fer phosphate (LFP pour LiFePO4), elle garantit une durée de vie allongée et la possibilité de recharges à 100 % sans crainte de détériorer prématurément les cellules. Ce choix technologique n’est pas anodin : il s’aligne sur les standards des véhicules électriques comme les Tesla Model 3 et Model Y.

Elle ressemble aux autres grosses batteries : vous allez pouvoir charger plusieurs appareils simultanément. Jackery a doté l’Explorer 100 Plus de trois ports USB à l’avant, dont deux USB-C à 100 W avec Power Delivery (PD) et un USB-A, pour une puissance totale de sortie de 128 W. Que ce soit pour des laptops gourmands en énergie, des smartphones ou des tablettes, cette mini centrale électrique répond présente. Sa polyvalence la rend idéale pour les professionnels en déplacement, les aventuriers urbains ou les vacanciers connectés.

Selon le fabricant, la batterie se charge à 70 % de la batterie en 60 minutes seulement et une charge complète s’obtient après 1,8 heure branchée sur le réseau électrique. Mais la mobilité, c’est aussi la capacité de s’affranchir des prises murales. À cet effet, Jackery offre la possibilité de recharger l’Explorer 100 Plus avec des panneaux solaires jusqu’à 100 W, conjuguant ainsi praticité et respect de l’environnement. Elle est accessible au prix de 149,99 euros (sur Amazon).