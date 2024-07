Le nouveau Siri d’iOS 18 arrivera en deux temps

Siri se modernisera à la rentrée, mais pas encore totalement. Mark Gurman nous apprend aujourd'hui quand on aura un assistant complètement intégré à Apple Intelligence.

Le nouveau Siri d’Apple ne sera pas disponible à la sortie des iPhone 16. Malgré une annonce en grande pompes lors de la WWDC 2024, ce pan d’Apple Intelligence sera lancé plus tard. Aujourd’hui, on a une estimation plutôt resserrée de ce que serait ce plus tard.

Des fonctions basiques pour débuter

Mark Gurman, journaliste souvent bien informé de Bloomberg, avance dans sa lettre hebdomadaire Power On qu’Apple ne déploierait son nouvel assistant dopé à l’intelligence artificielle qu’au printemps 2025, soit dans près d’un an.

Que l’on se rassure, il y aura tout de même de nouvelles fonctions de Siri disponibles dès cet automne. Gurman cite notamment le nouveau design de l’assistant virtuel ou encore l’intégration de ChatGPT qui permettra au service d’être concurrentiel avec les Pixel qui embarquent Google Gemini, pour leur part.

On devrait également avoir accès à son comportement amélioré, Siri devant désormais comprendre les erreurs de langage ou le contexte d’une question, permettant un usage plus fluide.

Le nouveau Siri sera complet l’année prochaine

Au printemps prochain, ce seront les fonctions les plus avancées qui seront déployées telles que la reconnaissance de contenus affichés, le contexte personnel de l’utilisateur en fonction des messages reçus ou l’intégration de ce nouveau Siri dans les applications.

Pour les fonctions simples, Siri les effectuera en local, mais il pourra avoir besoin d’accéder à des serveurs en ligne pour des tâches plus compliquées. Et Apple précise à ce sujet que cette nécessité sera indiquée à l’utilisateur, lui laissant le choix de poursuivre ou non sa requête hors de son smarpthone.

Les premiers tests de Siri avec Apple Intelligence devraient débuter en janvier prochain au travers de la mise à jour 18.4 d’iOS. Rappelons que l’écosystème IA d’Apple sera réservé aux iPhone 15 Pro et supérieurs.