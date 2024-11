Des hackers indiens contournent la géolocalisation des AirPods Pro 2 et activent la fonction d’aide auditive

Les AirPods Pro 2 embarquent une fonction d’aide auditive mais cette dernière est bloquée par un système de géolocalisation empêchant son utilisation dans certains pays. Des petits malins indiens ont toutefois réussi à contourner le problème permettant de s’offrir des aides auditives pour beaucoup moins cher que les dispositifs classiques.

Les AirPods Pro 2 d’Apple, récemment certifiés comme aides auditives par la FDA américaine, viennent de faire l’objet d’un hacking en Inde où des passionnés de technologie ont réussi à contourner les restrictions géographiques imposées par Apple. En effet, outre le fait de disposer de la dernière version du firmware et d’iOS 18.1 ou supérieure, la firme a la pomme ne permet pas l’utilisation de cette fonction d’aide dans certains pays (dont la France).

Une solution née d’une nécessité

En Inde aussi Apple propose les AirPods Pro 2 mais la fonction d’aide auditive n’est pas disponible. Les écouteurs, via le dispositif associé pour les configurer, sont géolocalisés rendant le système inopérant. Pourtant, là-bas, le prix des appareils auditifs traditionnels varie entre 50 000 et 800 000 roupies (environ 600 à 9 500 euros). Les AirPods Pro 2, vendus à environ 300 euros, représentent une option plus abordable pour les personnes malentendantes, à condition de pouvoir activer leurs fonctionnalités d’aide auditive. Rithwik Jayasimha et son groupe de passionnés ont trouvé une alternative économique.

Une approche technique innovante

La méthode développée par l’équipe combine plusieurs éléments techniques sophistiqués. Dans un premier temps, un iPad a été utilisé pour configurer les écouteurs. Malgré l’usurpation de l’emplacement IP, la modification des paramètres régionaux de la tablette et du fait qu’elle soit dépourvue d’une connexion à un réseau cellulaire et que son GPS était désactivé, le dispositif plaçait toujours les écouteurs en Inde. La faute aux SSID et adresses MAC des routeurs situés à proximité qui trahissaient la localisation des appareils.

Qu’à cela ne tienne, les hackers ont fabriqué une cage de Faraday artisanale à partir de carton et de papier aluminium, utilisé un four à micro-ondes comme brouilleur de signal, et programmé une carte ESP32 pour simuler des réseaux Wi-Fi californiens.

Source : Rithwik Jayasimha/Lagrange Point

Après une configuration via un MacBook pour retarder l’activation du réseau et de nombreux essais, le montage a ainsi permis de faire croire au système qu’il se trouve aux États-Unis, où la fonction d’aide auditive est autorisée.

Un déblocage à plus grande échelle proposé à la population

Les écouteurs ont ensuite été connectés à l’iPad et les bidouilleurs de réussir à activer la fonction d’aide auditive. Après une répétition du processus pour s’assurer que la configuration était efficace, le groupe s’est dit qu’il pouvait désormais proposer des sessions de déblocage à Bangalore, permettant ainsi à d’autres utilisateurs indiens d’accéder à cette fonctionnalité et donc de se payer des écouteurs AirPods Pro 2 comme aides auditives beaucoup moins chères.