Xiaomi Mi Wireless Powerbank : charge rapide et charge sans fil… en même temps

La Xiaomi Mi Wireless Powerbank fraîchement officialisée permet de profiter d'une batterie externe de 10 000 mAh capable d'offrir une charge rapide de 18 W et une charge sans fil de 10 W en même temps.

Xiaomi lance une nouvelle batterie externe, la Mi Wireless Powerbank. Celle-ci est particulièrement intéressante par son aspect pratique. Elle cumule en effet des fonctionnalités de charge rapide et de charge sans fil (assez rapide) qui peuvent marcher en même temps.

La Xiaomi Mi Wireless Powerbank profite d’une capacité de 10 000 mAh contenue dans des dimensions de 14,79 x 7,06 x 1,66 cm. Le tout pèse 230 grammes.

All the power you need, without any wires! ⚡⚡

Mi fans, introducing the 10,000mAh #MiWirelessPowerbank.

⚡Qi-certified

⚡Charge wired & wireless

⚡10W fast wireless charging

⚡18W fast charging (USB-A)

⚡USB-C input

Check it out: https://t.co/QZwA1Gm833

