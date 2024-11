Oppo lance la Pad Pro 3, une tablette haut de gamme à prix compétitif

Oppo annonce le lancement en France de sa tablette Pad 3 Pro qui est un clone presque parfait de la OnePlus Pad 2.

Oppo Pad Pro 3 // Source : Oppo

Smartphone, montre, écouteurs, Oppo revient en force sur le marché français. Aujourd’hui, la nouvelle gamme est rejointe par une tablette. L’Oppo Pad Pro 3 est un modèle haut de gamme qui vient affronter la Galaxy Tab S10+ de Samsung ou encore la Xiaomi Pad 6S Pro 12,4″, mais à un prix bien plus doux : 599,99 euros.

D’une taille de 12,1 pouces, elle est plutôt fine et légère avec 6,49 mm d’épaisseur et 586 g sur la balance. Oppo explique que son châssis métallique a des dimensions inspirées d’une feuille A4. L’écran a ainsi un ratio peu commun de 7:5, qui peut être plus pratique pour les usages de productivité.

L’affichage Amoled adopte une définition 3K (3000 x 2120 pixels), 10 bit et avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz. Oppo promet une grande fidélité colorimétrique et une large reproduction des couleurs. En revanche, on s’étonne que la luminosité maximale ne soit que de 900 nits.

Oppo Pad Pro 3 // Source : Oppo

Des performances haut de gamme

Sous le capot, ne se niche pas un Snapdragon 8 Elite, mais une puce haut de gamme un cran plus ancienne : le Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci a équipé bon nombre de smartphones haut de gamme en 2024 dont les excellents Xiaomi 14 Ultra et Honor Magic 6 Pro. Bien qu’il soit en passe d’être remplacé, il demeure absolument compétitif.

Pour la version à laquelle on a droit en France, Oppo lui adjoint 12 Go de mémoire vive en LPDDR5X et 256 Go de stockage.

Oppo Pad Pro 3 // Source : Oppo

La partie audio n’est pas négligée. Oppo installe huit haut-parleurs de part et d’autre de sa tablette pour un rendu stéréo.

Idem pour la photo. Elle comprend un capteur arrière de 13 mégapixels et un à l’avant de 8 mégapixels. Les deux sont stabilisés numériquement.

Côté autonomie, on peut compter sur une large batterie de 9510 mAh. Oppo promet une autonomie de 40 jours en veille, mais ne précise pas sa durée en utilisation. Une charge rapide 67 Watts complète ce volet.

Oppo Pad Pro 3 // Source : Oppo

Enfin, la partie logicielle est servie par ColorOS 14.1, le logiciel d’Oppo basé sur Android 14. Il vient avec toutes les fonctions annexes que l’on a déjà pu croiser sur le nouveau Find X8 Pro testé ici. Parmi elles, on trouve des fonctions d’intelligence artificielle. Comme le nouveau smartphone d’Oppo, celles-ci sont encore indisponibles en français actuellement.

L’Oppo Pad Pro 3 sera facturé 599,99 euros. Elle sera disponible uniquement en ligne à partir du 3 décembre 2024.

À l’instar de Samsung avec ses Galaxy Tab Pro, Oppo propose des accessoires en option : un clavier à 149,99 euros, un Pencil 2 à 99,90 euros et une protection à 49,90 euros.

Oppo Pad Pro 3 // Source : Oppo

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles ? Nos recommandations en 2024