Xiaomi Pad 6S Pro : la tablette qui veut concurrencer l’iPad Pro 12.9 a droit à une réduction de 280 €

LancĂ©e il y a quelques mois, la Xiaomi Pad 6S Pro se dĂ©marque de plusieurs de ses concurrents, notamment grâce Ă son grand Ă©cran bien fluide et Ă ses bonnes performances. Un modèle que l’on trouve actuellement Ă un prix bien moins Ă©levĂ© que son rival, l’iPad Pro 12.9 : chez AliExpress, la tablette de Xiaomi coĂ»te 419 euros au lieu de 699 euros.

La tablette tactile Xiaomi Pad 6S Pro. // Source : Xiaomi

Après les très rĂ©ussies Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 6 Pro, le constructeur a dĂ©voilĂ© en dĂ©but d’annĂ©e sa toute nouvelle tablette tactile, la Xiaomi Pad 6S Pro. C’est simple : cette dernière se veut une concurrente directe de l’iPad Pro 12.9. Alors certes, le modèle d’Apple est quasiment indĂ©trĂ´nable avec sa puce ultra-puissante, mais la Xiaomi Pad 6S Pro a de bons atouts de son cĂ´tĂ©, comme ses bonnes performances, son grand Ă©cran 144 Hz ou encore son autonomie gĂ©nĂ©reuse. Elle est en plus bien moins chère que l’iPad Pro, puisqu’on la trouve en ce moment Ă moins de 430 euros.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6S Pro

Un grand écran 3K de 12,4 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une puce Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh + charge rapide Ă 120 W

LancĂ©e Ă 699 euros, la Xiaomi Pad 6S Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 419 euros sur AliExpress grâce au code promo FRBS80.

Le prix réduit de la Xiaomi Pad 6S Pro après application du code promo sur AliExpress.

Un grand écran très fluide

La Xiaomi Pad 6S Pro est une tablette Ă©lĂ©gante dotĂ©e d’angles arrondis et de tranches plates, un type de design que prĂ©sentait dĂ©jĂ avant elle l’iPad Pro 12.9 d’Apple. Le principal atout de ce design reste Ă©videmment ce grand Ă©cran LCD IPS de 12,4 pouces, qui offre une dĂ©finition de 3 048 x 2 032 pixels, soit 3K. On aurait adorĂ© voir de l’OLED ici, mais la marque promet tout de mĂŞme une belle luminositĂ© de 900 nits. C’est mieux que rien.

La dalle est par ailleurs compatible HDR10 et Dolby Vision, pour des images encore plus détaillées et contrastées. Son format vertical carré 3:2 permet en outre de profiter d’un espace d’affichage plus conséquent qu’avec un format 16:10. Passons au gros point fort de cet écran : son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit une fluidité exemplaire, que cela soit pour la navigation ou le jeu.

Une tablette bien véloce

Dans les entrailles de la Xiaomi Pad 6S Pro, on trouve une puce Snapdragon 8 Gen 2, Ă©paulĂ©e par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce processeur est Ă©videmment moins puissant que la puce M2 qui Ă©quipe l’iPad Pro 12.9, mais les performances devraient tout de mĂŞme ĂŞtre plus que satisfaisantes pour des tâches de bureautique, de la navigation, du streaming ou du lancement de jeux vidĂ©o. CĂ´tĂ© interface, la tablette embarque HyperOS, basĂ© sur Android 14, avec notamment des applications spĂ©cifiquement optimisĂ©es pour le multitâche (mode multifenĂŞtres, gestionnaire de fichiers…). Notez par ailleurs la prĂ©sence de six haut-parleurs qui supportent le Dolby Atmos. Un ajout bien apprĂ©ciable lorsque l’on regarde des films et des sĂ©ries.

Enfin, côté autonomie, la Xiaomi Pad 6S Pro renferme une grosse batterie de 10 000 mAh, qui supporte même une charge rapide de 120 W. De quoi, en théorie, recharger complètement la tablette en seulement 35 minutes. De plus, 10 minutes de charge suffiront pour récupérer 45 % de la batterie.

