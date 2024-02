Cette tablette Android peut faire de l’ombre à Samsung et Apple

Xiaomi n'avait pas des smartphones et des montres dans sa besace du MWC 2024, ils avaient aussi une très grande tablette tactile.

Après les Xiaomi 14, 14 Ultra, Watch 2, Watch S3, Smart Band 8 Pro… Xiaomi a également officialisé une tablette. Il s’agit de la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Cette dernière se veut une concurrente directe de l’iPad Pro 12.9, même si la comparaison est délicate étant donné la puissance démesurée de l’iPad avec sa puce M2.

Un écran 144 Hz et une batterie de 10 000 mAh

La nouvelle tablette Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 dépasse en taille son prédécesseur, le Pad 6 Pro, et introduit un écran LCD IPS de 12,4 pouces (oui, pas d’Oled). Ce dernier adopte un format plus carré avec un rapport hauteur/largeur de 3:2 et offre une définition supérieure de 3048 x 2032 pixels, tout en conservant un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. Xiaomi promet une luminosité jusqu’à 900 nits, atteignant probablement ce pic en mode HDR.

Xiaomi vante aussi la qualité de l’écran calibré selon la norme de couleur CIE2015, ce qui est le standard des écrans de TV, d’ordinateur portable et de smartphone de la gamme Xiaomi. La protection de l’écran est assurée par un verre Gorilla Glass 5, compatible avec la saisie au stylet, qui offre des taux d’échantillonnage tactiles différenciés pour le doigt (360 Hz) et le stylet (240 Hz). D’ailleurs, elle reste malgré tout extrêmement fine : 6,26 mm pour 590 grammes.

Sous le capot, le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 embarque HyperOS, basé sur Android 14, avec des applications spécifiquement optimisées pour le multitâche. Notamment, WPS Office et CajViewer bénéficient d’un mode de partage d’écran en trois, surnommé l’interface « Workbench », qui promet une utilisation simultanée de plusieurs applications, en parallèle ou via des fenêtres flottantes. On peut aussi afficher le contenu de son smartphone, et le contrôler.

La tablette intègre des broches pogo à l’arrière pour une connexion magnétique à la voiture Xiaomi SU7, cela nous sera pas très utile en France. Elle a également un clavier détachable, avec touchpad.

On a pas de puce Apple Silicon, mais la performance n’est pas en reste, avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 (la puce de 2022) et des configurations de mémoire allant de 8 Go à 16 Go de RAM, ainsi que des options de stockage allant de 256 Go à 1 To. La batterie de 10 000 mAh supporte une charge rapide de 120 W, soit une recharge complète en 35 minutes seulement, avec 45 % de batterie récupérée en 10 minutes de charge. C’est un point fort notable. Notez qu’il y a aussi le Wi-Fi 7, ainsi qu’un USB-C compatible USB 3.2 Gen 1.

Xiaomi communique également sur les six haut-parleurs embarqués avec le support Dolby Atmos.

Le prix de la tablette est fixé à 699 euros (8 + 256 Go), 799 euros avec la couverture clavier, et la disponibilité est prévue le 6 avril. Le stylet est à 99 euros.

