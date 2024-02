Xiaomi Watch 2 : on a pris en main la montre Wear OS la moins chère du marché

À l’occasion du Mobile World Congress qui ouvrira ses portes dès le lundi 26 février à Barcelone, Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme de montres et de bracelets connectées. Ce ne sont pas moins de trois nouveaux modèles qui sont lancés en France avec le Xiaomi Smart Band 8 Pro, la Xiaomi Watch S3 et, surtout, la Xiaomi Watch 2.

La montre Wear OS la moins chère du marché

Alors que les deux premiers appareils avaient déjà été lancés en Chine en fin d’année dernière, la Xiaomi Watch 2 était encore inconnue jusque là. Il s’agit en fait d’une montre connectée dotée du système Wear OS de Google et qui a pour principal intérêt son tarif particulièrement agressif.

En effet, alors que la plupart des montres connectées profitant de ce système d’exploitation sont affichées à plus de 300 euros, la Xiaomi Watch 2 s’affiche à un prix de 199,99 euros, en faisant la montre Wear OS la moins chère du marché. En attendant un test plus complet prévu pour les prochaines semaines, on a déjà eu l’occasion de prendre la toquante numérique en main.

À l’instar des montres Apple Watch, les modèles sous Wear OS sont généralement parmi les plus onéreux du marché. Il faut dire que, pour faire tourner de nombreuses applications, ces montres nécessitent généralement d’avoir un processeur plutôt haut de gamme. Si l’on ajoute les différents composants nécessaires pour une utilisation optimale — comme un micro ou un haut-parleur, une puce Wi-Fi, etc — on arrive rapidement à des tarifs dépassant les 200 euros.

Avec sa Xiaomi Watch 2 Pro, la firme chinoise avait déjà montré qu’elle était capable de proposer une montre Wear OS à un prix plus abordable, à 270 euros. Avec sa Xiaomi Watch 2, c’est clairement la montre Wear OS la plus accessible du marché qui est proposée ici.

Le choix des bons compromis

Les compromis pour parvenir à ce tarif sont assez clairement visibles lorsqu’on découvre la montre. Oubliez ici l’acier inoxydable pour le boîtier, le cuir ou l’acier pour le bracelet et le verre saphir pour protéger l’écran. La montre se contente d’un boîtier en aluminium et d’un bracelet en silicone. Après tout, ce n’est pas une mauvaise idée, l’aluminium ayant pour principal avantage sa légèreté, qui permet à la montre de se faire rapidement oublier au poignet.

Du côté du bracelet, Xiaomi n’est pas allé chercher son inspiration bien loin : même s’il s’agit d’un bracelet amovible standard de 22 mm de diamètre, la boucle utilisée rappelle furieusement le système de fermeture de l’Apple Watch, de la Pixel Watch ou de la Galaxy Watch, avec un rabat qui vient se glisser entre le bracelet et la peau du poignet. L’écran est intégré un peu grossièrement dans le boîtier, avec une démarcation assez visible, à l’œil comme au toucher. Ce n’est pas gênant, surtout compte tenu du prix, mais on est loin de l’aspect « galet » d’une Pixel Watch.

Autre compromis notable pour cette Xiaomi Watch 2 : l’absence de connectivité 4G et le format unique proposé en version 47 mm. Un choix plutôt logique et qui limitera la montre aux utilisateurs appréciant les grosses toquantes, mais qui ne choque pas plus que ça. Rappelons que même Google ne propose sa Pixel Watch 2 qu’en un seul format.

La Xiaomi Watch 2 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid La Xiaomi Watch 2 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Pas de couronne non plus sur la Xiaomi Watch 2, contrairement à sa déclinaison « Pro », pas plus que de lunette rotative autour de l’écran à la manière des montres Samsung. Il faudra donc se contenter d’une navigation au tactile et à l’aide des deux boutons.

Une montre qui va droit à l’essentiel

Néanmoins, l’essentiel est préservé et la Xiaomi Watch 2 reste, au premier abord, une montre particulièrement bien optimisée. On va bien évidemment retrouver des applications à installer, la possibilité de suivre le sommeil, l’activité quotidienne ou les entraînements sportifs (avec mesure de la fréquence cardiaque et GPS) et même quelques fonctions de base attendues sur une montre connectée.

C’est le cas par exemple de la fonction « lever pour activer » ou de l’écran « always-on » pour garder les aiguilles apparentes même lorsqu’on ne regarde pas sa montre. La montre profite également d’un haut-parleur et d’un microphone qui peuvent vous servir à répondre à des appels.

Bien évidemment, il faudra un peu plus de temps pour savoir précisément ce que vaut la Xiaomi Watch 2. La montre sera testée sur Frandroid dans les prochaines semaines.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch 2

La Xiaomi Watch 2 Pro sera disponible à compter de la semaine du 26 février en France. Elle est déclinée en noir ou en argent et serra proposée au prix de 199,99 euros.