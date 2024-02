Ce nouveau bracelet de Xiaomi a tout ce qu’il faut pour accompagner vos entraînements

Xiaomi a profité du MWC de Barcelone pour présenter son nouveau bracelet connecté haut de gamme, le Xiaomi Smart Band 8 Pro, doté d'un suivi GPS et d'un large écran.

En ao√Ľt dernier, √† l’occasion du lancement en Chine de son smartphone pliant Mix Fold¬†3, Xiaomi pr√©sentait √©galement son bracelet connect√© le plus haut de gamme, le Xiaomi Smart Band 8 Pro. Il aura fallu patienter plus de six mois, mais le bracelet est d√©sormais annonc√© pour une commercialisation en France, pr√©sent√© aux c√īt√©s de la Xiaomi Watch S3 et de la Xiaomi Watch 2, qu’on a d√©j√† pu prendre en main.

Le Xiaomi Smart Band¬†8 Pro est le bracelet connect√© le plus haut de gamme de Xiaomi et, contrairement au Smart Band¬†8 classique, propose un √©cran particuli√®rement large. Il affiche ainsi une diagonale de 1,72¬†pouce avec une d√©finition de 336 x 480¬†pixels pour une densit√© de 336¬†pixels par pouce. L’√©cran profite par ailleurs d’un rev√™tement en verre Gorilla Glass Victus et utilise la technologie Amoled pour un contraste quasiment infini. Un capteur de luminosit√© va quant √† lui s’assurer d’ajuster automatiquement la luminosit√© de l’√©cran √† celle de votre environnement.

Un bracelet taill√© pour le suivi d’activit√©

Bien √©videmment, comme la plupart des bracelets connect√©s, le Xiaomi Smart Band¬†8 Pro vise essentiellement √† suivre l’√©tat de sant√© de l’utilisateur ainsi que son activit√© physique. Il profite pour cela d’un acc√©l√©rom√®tre et d’un gyroscope pour mesurer le nombre de pas, ainsi que d’un cardiofr√©quencem√®tre optique et d’un oxym√®tre de pouls pour la fr√©quence cardiaque et la saturation en oxyg√®ne dans le sang.

Le bracelet profite √©galement d’un suivi GNSS int√©gr√© et saura donc suivre pr√©cis√©ment votre allure, votre vitesse et la distance parcourue durant vos entra√ģnements, m√™me sans smartphone avec vous. Plus de 150¬†sports sont ainsi pris en compte.

Le Xiaomi Smart Band¬†8 Pro embarque √©galement une batterie de 289¬†mAh devant permettre jusqu’√† 14¬†jours d’utilisation. Il est bien √©videmment certifi√© 5 ATM et pourra donc √™tre port√© sous la pluie, sous la douche et pour de la natation √† faible profondeur.

Prix et disponibilité du Xiaomi Smart Band 8 Pro

Le bracelet Smart Band 8 Pro de Xiaomi sera disponible dès la semaine prochaine au prix de 79,99 euros en France



