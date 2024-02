Cette nouvelle montre connectée peut changer de look en un clin d’œil

Xiaomi a présenté sa Watch S3, lancée officiellement en France. Cette montre peut changer très facilement de look grâce à un système de lunette interchangeable.

À l’occasion de l’ouverture du MWC ce week-end à Barcelone, le constructeur chinois Xiaomi a mis le paquet sur les annonces de montres et de bracelet connectés. Outre la nouvelle Xiaomi Watch 2 sous Wear OS, que nous avons pu prendre en main, ainsi que son bracelet Xiaomi Smart Band 8 Pro, le constructeur en a profité pour annoncer la disponibilité en France de sa Xiaomi Watch S3.

La Xiaomi Watch S3 avait en fait déjà été lancée en Chine en octobre dernier, à l’occasion de la présentation des Xiaomi 14. Contrairement aux modèles Xiaomi Watch 2 et Xiaomi Watch 2 Pro, la montre n’embarque pas le système Wear OS de Google, mais le logiciel HyperOS de Xiaomi, tout comme la Redmi Watch 4, testée récemment sur Frandroid.

Concrètement, la montre ne permettra donc pas d’installer d’applications tierces, mais profite d’une meilleure autonomie et d’une compatibilité avec les iPhone en plus des smartphones Android.

La Xiaomi Watch S3 // Source : Xiaomi La Xiaomi Watch S3 // Source : Xiaomi La Xiaomi Watch S3 // Source : Xiaomi La Xiaomi Watch S3 // Source : Xiaomi

À première vue, la Xiaomi Watch S3 profite d’un design plutôt classique, avec deux boutons sur la tranche, un écran rond Amoled de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) et un système de bracelet standard. La montre se distingue néanmoins des autres modèles par le système de couronne utilisé.

En fait, tout comme il est possible de modifier le cadran sur une montre connectée, ou son bracelet, la Xiaomi Watch S3 va également vous permettre de modifier la lunette intégrée à la montre, autour de l’écran. Un système d’attache magnétique permet ainsi d’en changer au gré de votre envie, par exemple pour adopter un look plus élégant ou plus sportif, avec plus ou moins de couleur.

Xiaomi précise ainsi que plusieurs bracelets et lunettes seront proposés, avec notamment du jaune chromé, du bleu océan, une teinte céramique à double ton et une version arc-en-ciel. Des cadrans spécifiques seront alors affichés à l’écran en fonction de la couleur choisie pour la lunette.

Des mesures complètes pour le sport et la santé

Concernant les mesures de sport et de santé, la Xiaomi Watch S3 peut bien évidemment compter le nombre de pas, suivre la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang, faire office de boussole et suivre vos itinéraires grâce à une puce GNSS double-fréquence. Elle est donc tout indiquée pour le suivi des entraînements sportifs, avec 150 activités proposées.

Avec sa batterie de 486 mAh, la Xiaomi Watch S3 est annoncée comme permettant jusqu’à 15 jours d’utilisation.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S3

La Xiaomi Watch S3 sera disponible à compter de la semaine prochaine. En France, elle sera proposée au tarif de 149,99 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S3 au meilleur prix ?