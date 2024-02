Xiaomi lance la montre connectée sous Wear OS la moins chère du marché

Xiaomi a présenté, en amont du MWC, sa nouvelle montre connectée sous Wear OS, la Xiaomi Watch 2. À 200 euros, il s'agit de la montre Wear OS la plus accessible du marché.

En septembre dernier, Xiaomi frappait un grand coup en présentant sa toute première montre connectée sous Wear OS, la Xiaomi Watch 2 Pro. Cinq mois plus tard, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, le constructeur chinois a dévoilé un nouveau modèle plus accessible. En parallèle de son bracelet Mi Smart Band 8 Pro et de sa montre sous HyperOS Xiaomi Watch S3, la firme a profité du salon barcelonais pour présenter sa nouvelle Xiaomi Watch 2.

Comme son nom le suggère, la nouvelle Xiaomi Watch 2 reprend la plupart des caractéristiques de la Xiaomi Watch 2 Pro, mais dans un modèle plus simple et plus accessible. Exit par exemple la couronne rotative sur la tranche du boîtier. On a affaire ici à une montre au design assez proche de celui de la Samsung Galaxy Watch 6.

Proposée en une seule taille, elle profite d’un boîtier en aluminium de 47,5 x 45,9 x 11,8 mm pour un poids sans bracelet de 36,8 grammes. La montre est par ailleurs dotée d’un écran Oled de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels et une luminosité pouvant atteindre les 600 cd/m².

Une montre sans trop de compromis

Si la montre ne profite pas d’un boîtier en acier inoxydable ou d’une couronne rotative, elle profite cependant de ce qu’on peut attendre en priorité d’une montre connectée. Elle embarque ainsi une puce Snapdragon W5+ Gen 1 adossée à 32 Go de stockage.

Elle est également équipée d’une batterie de 495 mAh devant permettre, selon Xiaomi, jusqu’à 65 heures d’autonomie. Enfin, même en l’absence de couronne sur la tranche, la montre est dotée de deux boutons permettant de naviguer dans l’interface, en plus de l’écran tactile.

La Xiaomi Watch 2 // Source : Xiaomi La Xiaomi Watch 2 // Source : Xiaomi

Bien évidemment, la Xiaomi Watch 2 est adaptée à un usage sportif avec le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de pas, de la saturation en oxygène dans le sang ou l’intégration d’un suivi multi-GNSS multibande. Xiaomi annonce en outre un partenariat avec Suunto pour permettre d’exporter automatiquement les données d’entraînement et de sommeil vers l’application de la marque de montre de sport finlandaise.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch 2

La Xiaomi Watch 2 sera disponible à compter de la semaine prochaine. Sur le marché des montres connectées sous Wear OS, elle se distingue essentiellement par son tarif particulièrement agressif. La montre sera en effet proposée en France en deux coloris, noir ou argent, au prix de 199,99 euros. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 6 était lancée l’an dernier à 319 euros, la Google Pixel Watch 2 à 399 euros et la Xiaomi Watch 2 Pro à 270 euros.

En attendant son test complet, vous pouvez déjà retrouver la prise en main de la Xiaomi Watch 2.



