La montre Wear OS la plus accessible du marché se refait une beauté et profite d’un mode Tamagotchi

La Xiaomi Watch 2 revient pour cette fin d’année avec un nouveau design et quelques fonctionnalités amusantes, voire pratiques.

La Xiaomi Watch 2 Titan Gray // Source : Xiaomi

Xiaomi a dévoilé ce jeudi la nouvelle édition de la Xiaomi Watch 2, qui se dote d’un nouveau boîtier en Titan Gray. Ce nom référence à la teinte sobre et moderne, qui se fond parfaitement dans un look à la fois sportif, casual et chic. Le boîtier, quant à lui, reste en aluminium et non en titane, contrairement à ce que son nom indique. En dehors de cela, rien ne change pour la montre en tant que telle.

Une Watch 2 avec Tamagotchi et cours de boxe embarqués

Toutefois, Xiaomi a tout de même été au-delà de cette simple évolution. Sur le plan des fonctionnalités, la Xiaomi Watch 2 intègre désormais dix nouveaux cadrans interactifs, dont Pet Par. Ce dernier est une sorte de Tamagotchi qui sera nourri et évoluera en fonction du nombre de pas réalisé chaque jour.

Les amateurs de sport apprécieront les nouvelles fonctionnalités d’entraînement, notamment l’accès à des leçons de boxe interactives via l’application Mi Fitness.

Cette édition apporte également la possibilité de contrôler les modèles de télévision Xiaomi TV Max 2025 via la montre.

Une évolution principalement esthétique, ce qui est déjà beaucoup pour une montre connectée. Quelques améliorations logicielles, dont les propriétaires des Watch 2 précédentes devraient pouvoir profiter via une mise à jour d’ici la fin de l’année.

Pour le reste, rappelons que la Xiaomi Watch 2 est une montre connectée dotée du système Wear OS de Google avec deux boutons sur la tranche, analyse de la fréquence cardiaque, GPS intégré et autonomie de deux jours. La montre est par ailleurs le modèle Wear OS le plus accessible du marché.

La Xiaomi Watch 2 Titan Gray est disponible au prix de 169 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires.