Xiaomi Watch 2 : cette nouvelle montre sous WearOS est la plus abordable du moment

Qui a dit qu’il fallait nécessairement dépenser une grande somme pour une smartwatch sous Wear OS ? Certainement pas Xiaomi : aujourd’hui sa Watch 2 est d’ailleurs en promotion à 179 euros au lieu de 199 euros au départ.

La Xiaomi Watch 2 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si autrefois, avoir une montre Wear OS récente à moins de 250 euros, était difficile à trouver, Xiaomi résout le problème en concevant la Watch 2. Il s’agit d’une montre abordable qui va droit à l’essentiel avec un écran de bonne facture, une interface Wear OS complète et une autonomie musclée. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, elle coûte 10 % de moins.

Que propose la Xiaomi Watch 2 ?

Un écran de bonne qualité

Une interface Wear OS riche en fonctionnalités

Une autonomie confortable

Affichée au tarif de 199,99 euros, la Xiaomi Watch 2 se négocie aujourd’hui en promotion à 179,99 euros sur le site Boulanger. Cette offre est également disponible sur le site de la Fnac, Darty et le site de la marque.

Une montre légère avec un bel écran

La Xiaomi Watch 2 est une montre au design sans aucune fioriture, tout ce qu’il y a de plus classique. Quand d’autres utilisent de l’acier inoxydable, la firme chinoise se contente ici de proposer un alliage d’aluminium. Un matériau moins noble, mais qui a le mérite d’être plus léger, et cette légèreté a du bon au quotidien. Elle est confortable au poignet et peut être utilisée sans crainte sous la douche, sous la pluie ou pour de la natation en surface grâce à sa certification 5 ATM.

À l’avant, on a une dalle Oled ronde de 1,43 pouce, avec une définition de 466 × 466 pixels. L’écran est de bonne facture, même si on aurait apprécié une luminosité plus importante (600 cd/m²). Elle reste tout de même suffisante pour consulter l’affichage en plein jour. Autrement, un mode always-on et un capteur de luminosité sont aussi de la partie.

Endurante et bourrées de capteurs

Pour les mesures de santé et d’activité, la smartwatch de Xiaomi est équipée d’un cardiofréquencemètre optique (fréquence cardiaque), d’un oxymètre optique (SpO2), d’un accéléromètre et d’un gyroscope (mouvements et nombre de pas), d’une boussole et d’un baromètre (altitude). Malheureusement, elle manque de précision. Durant notre test, la montre a souvent bien du mal à mesurer correctement les données durant les exercices, pour la mesure de la fréquence cardiaque ou pour le GPS.

Elle se rattrape avec son application Mi Fitness plutôt simple à appréhender et les nombreux paramètres proposés que ce soit pour l’analyse de santé ou pour l’export de données sportives. Son véritable point fort reste son autonomie : lors de notre test, la Xiaomi Watch 2 a tenu pendant 51 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie, soit un peu plus de deux jours.

Autant dire que c’est un excellent score avec l’écran always-on et toutes les mesures de santé poussées au maximum.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Watch 2.

