Avec cette montre, Xiaomi proposerait une alternative accessible à la Galaxy Watch 6

Selon les informations du site allemand WinFuture, Xiaomi s'apprêterait à lancer une Xiaomi Watch 2 plus accessible.

En septembre dernier, Xiaomi a frappé un grand coup en dévoilant sa Xiaomi Watch 2 Pro, la première montre connectée du constructeur équipée de Wear OS, le système d’exploitation de Google. Pour un coup d’essai, c’était un coup particulièrement réussi et il semble qu’il ne faille pas attendre bien longtemps avant que la firme ne lance un second modèle.

Dans un article publié ce lundi sur WinFuture, le journaliste allemand Roland Quandt a partagé de nombreuses informations sur la prochaine montre connectée de Xiaomi, attendue sous le nom de « Xiaomi Watch 2 ». En somme, il devrait s’agir d’une montre reprenant en grande partie les caractéristiques de la Xiaomi Watch 2 Pro, mais avec un look un peu plus classique, sans lunette fixe autour de l’écran et sans couronne rotative.

Les images partagées par WinFuture suggèrent que la montre adoptera un design assez proche de la Samsung Galaxy Watch 6 en version standard, avec une très fine lunette autour de l’écran et deux boutons sur la tranche. La montre devrait également utiliser un système d’accroche de bracelet standard, avec deux cornes de chaque côté.

Une montre aux caractéristiques alléchantes

Selon les informations de Roland Quandt, la future Xiaomi Watch 2 aurait déjà été aperçue chez certains revendeurs. La montre serait ainsi dotée d’un écran Oled rond de 1,43 pouce de diamètre avec un affichage de 466 x 466 pixels. Elle embarquerait également une puce Snapdragon W5+ Gen 1, la même que sur la déclinaison « Pro » avec une autonomie annoncée jusqu’à 65 heures. Du côté des mesures de sport et santé, la Xiaomi Watch 2 profiterait d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un suivi de la saturation en oxygène dans le sang et d’un suivi GPS.

Pour rappel, le principal intérêt des montres Wear OS est de permettre l’installation d’une multitude d’applications. Pendant longtemps, Fossil et Ticwatch ont été quasiment les seules marques à proposer des montres utilisant ce système d’exploitation, mais ont été rejoints récemment par Samsung, Google et Xiaomi.

La Xiaomi Watch 2 devrait être annoncée en Europe dans les prochaines semaines. Elle devrait être proposée en deux coloris, blanc ou noir, et en deux variantes, avec ou sans connexion 4 G. Surtout, d’après les informations de Winfuture, la montre serait lancée en Europe entre 200 et 220 euros selon les marchés. Un prix qui en fait une alternative particulièrement intéressante à la Galaxy Watch 6, lancée à partir de 319 euros — et qu’on retrouve désormais autour de 220 euros.