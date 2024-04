Xiaomi brade son pack « À fond la santé » à moins de 100 € pour se remettre en forme avant l’été

Le retour des beaux jours étant synonyme de reprise du sport en plein air, Xiaomi propose une nouvelle offre alléchante sur ce pack sportif bien nommé "À fond la santé". Celui-ci se compose du Xiaomi Smart Band 8 Pro, le dernier bracelet connecté premium du géant chinois, et des Redmi Buds 5, ses derniers écouteurs sans fil. Le tout est disponible à 99,99 euros au lieu de 129,98 euros.

Entre le championnat d’Europe de l’UEFA, le marathon de Paris et les JO 2024, cet été sera placé sous le signe de sport et cela pourrait donner des envies à celles et ceux qui se tâtent pour renfiler leurs crampons. Rappelons que le sport est bénéfique pour la santé physique mais aussi celle mentale et que c’est là l’une des meilleures façons de prendre soin de soi. Avec ce pack « À fond la santé » de Xiaomi avec un bracelet connecté et des écouteurs sans fil bradé sous les 100 euros, on peut effectivement devenir plus enclin à se dépenser.

Que contient ce pack sportif Xiaomi ?

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro, un hybride entre montre et bracelet connecté

Les Xiaomi Redmi Buds 5, des écouteurs avec ANC et Bluetooth 5.3

Le combo idéal pour se (re)mettre au sport ce printemps !

Au lieu de 129,98 euros habituellement, ce pack « À fond la santé » de Xiaomi avec le Xiaomi Smart Band 8 Pro et les Xiaomi Redmi Buds 5 est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros en boutique officielle.

Que vaut le Xiaomi Smart Band 8 Pro ?

Dévoilé l’été dernier, le Xiaomi Smart Band 8 Pro est un bracelet connecté que l’on confondrait facilement avec une smartwatch avec son écran AMOLED plus large d’ordinaire et faisant même penser à l’Apple Watch. Avec son bracelet en silicone et un poids d’une vingtaine de grammes, il est agréable à porter et on peut même le laisser au poignet lors des séances de natation grâce à son étanchéité 5 ATM. Il se dote en plus d’une puce NFC et de la promesse d’une autonomie de 14 jours en utilisation standard.

Pour ce qui est du suivi sportif, le Xiaomi Smart Band 8 Pro propose plus de 150 modes différents, de la natation au cyclisme en passant par le fitness et l’haltérophilie. Du côté des capteurs, nous retrouvons un cardiofréquencemètre dont la précision a été améliorée de 10 %, un oxymètre ainsi que le GNSS avec les systèmes GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS et Galileo. N’oublions pas les différentes fonctionnalités comme le « coach personnel » ou encore celles de santé comme le suivi du sommeil ou celui du cycle menstruel.

Quid des Xiaomi Redmi Buds 5 ?

Lancés en début d’année en même temps que les smartphones Redmi 13 et la Redmi Watch 4, les Redmi Buds 5 sont des écouteurs lancés à un prix d’entrée de gamme, mais dotés d’une fiche technique qui flirte avec le premium sur certains points. Précisons d’abord qu’ils sont adaptés à un usage sportif avec leur certification IP54 qui les rend étanches à la transpiration. En revanche, il vaut mieux les tenir éloignés de la piscine. Un mode transparence est aussi de la partie pour rester à l’écoute de son environnement lorsque l’on fait son jogging.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 embarquent chacun un transducteur de 12,4 mm qui leur offre une excellente restitution dans les graves ainsi qu’une large scène sonore et une bonne dynamique, selon les dires du constructeur chinois. Ces écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.3 et surtout le multipoint permettant de les connecter à deux appareils en même temps. La réduction de bruit active est également présente et peut atteindre les -46 dB, ce qui est un excellent score. Enfin, Xiaomi avance une autonomie de 40 heures avec les charges du boîtier.

