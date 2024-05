Ce bracelet connecté Xiaomi qui ressemble à une Apple Watch est moins cher pour les French Days

Dévoilé l'année dernière, le Xiaomi Smart Band 8 Pro est le dernier bracelet connecté le plus haut de gamme de la marque. Ce modèle, qui ressemble fortement à la smartwatch phare d'Apple, est surtout taillé pour le suivi d'activité. Une référence idéale pour les sportifs, donc, qui est d'ailleurs affichée à 59,99 euros au lieu de 79,99 euros sur Amazon pour le dernier jour des French Days.

C’est en août dernier que Xiaomi a présenté la version Pro de son Smart Band 8, un bracelet connecté avec un écran carré, et non allongé comme en temps normal, ce qui le rapproche bien plus des Apple Watch que de ses congénères. Mais le Xiaomi Smart Band 8 Pro est bel et bien un bracelet connecté, et non une smartwatch, sa vocation première est donc de proposer un suivi sportif hyper complet. Et en ce dernier jour des French Days, les amateurs d’entraînements pourront le trouver affiché à moins de 60 euros.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 8 Pro

Un bracelet qui ressemble à une montre connectée

Un écran AMOLED de 1,74 pouce

150 modes d’entraînement

Auparavant proposé à 79,99 euros, puis réduit à 69,99 euros, le Xiaomi Smart Band 8 Pro peut désormais vous revenir à 59,99 euros sur Amazon grâce au code promo FD10.

Un design haut de gamme et Apple-esque

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro ne ressemble pas vraiment aux autres bracelets connectés de la marque, qui embarquent généralement un écran allongé, une forme qui prend moins de place sur le poignet et qui est donc bien plus pratique pendant le sport. Pourtant, la marque a ici fait le choix d’opter pour un écran carré aux bords arrondis, qui rappelle grandement celui des Apple Watch. Si c’est pour avoir droit à une dalle AMOLED de 1,74 pouce, soit une diagonale suffisamment large pour lire correctement les informations affichées, on accepte largement cette décision de la marque. Cet écran est par ailleurs doté d’une résolution de 336 x 480 pixels (336 ppi) et sa luminosité peut grimper jusqu’à 600 nits.

De plus, si le Xiaomi Smart Band 8 Pro est un bracelet connecté qui prend un peu de place sur le poignet, il reste tout à fait agréable à porter avec son bracelet en silicone, son cadran fin (9,9 mm) et son poids plume de 22,5 g. Ce bracelet peut donc nous accompagner pendant les entraînements tout en se faisant oublier. D’ailleurs, le bracelet est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, ce qui vous permet de l’utiliser pendant vos séances de natation.

Un suivi sportif complet

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro étant un bracelet connecté taillé pour le suivi d’activité, il intègre une foule de capteurs comme un accéléromètre et un gyroscope pour mesurer le nombre de pas, ou encore un cardiofréquencemètre (dont la précision a été améliorée de 10 % selon la marque) et un oxymètre. Il propose également un suivi GNSS intégré, qui offre ainsi un suivi précis de l’allure, de la vitesse et de la distance parcourue, même sans smartphone sur soi. Le tracker met également à disposition pas moins de 150 modes d’entraînement. Côté santé, on peut compter sur le suivi du sommeil, celui du stress et celui du cycle menstruel. Notez par ailleurs que le bracelet peut vous envoyer des alertes si des niveaux inhabituels (fréquence cardiaque, saturation en oxygène dans le sang, stress…) sont détectés.

Pour finir, le Xiaomi Smart Band 8 Pro renferme une puce NFC qui peut permettre de payer ou encore de déverrouiller une serrure connectée facilement, selon le fabricant. Et côté autonomie, Xiaomi promet pas moins de 14 jours d’utilisation.

