Huawei dévoile sa nouvelle borne de recharge, capable de charger un camion ou une voiture électrique en un temps record. De quoi faire aussi bien que BYD.

Le temps de charge reste un axe de travail majeur pour les voitures électriques. L’objectif est de le rapprocher au maximum du temps de remplissage d’un réservoir thermique, afin de ne plus laisser cet argument aux détracteurs de l’électrique. Au salon de Shanghai, Huawei vient de présenter un chargeur capable de délivrer 1 500 kW, permettant ainsi de recharger très rapidement voitures et poids lourds !

Depuis que BYD a présenté sa plateforme 1 000 volts ainsi que les BYD Han L et Tang L qui l’utilisent, on dirait bien qu’une course à la vitesse de charge vient de s’enclencher.

Mais ce n’est pas encore du côté des modèles que cela s’accélère, mais bien du côté des bornes de recharge. L’objectif est désormais de lancer, rapidement, des chargeurs capables de délivrer des puissances de courant très élevées. Bien sûr, cela profitera à l’avenir au temps de charge des voitures électriques, mais également à celui des poids lourds.

Huawei semble l’avoir bien compris et a présenté, au salon de Shanghai, une borne capable de délivrer 1,5 MW (1 500 kW) !

Une puissance record de 1 500 kW

Pour accompagner sa plateforme 1 000 volts et ses véhicules capables d’encaisser 1 000 kW de puissance de charge, BYD a présenté, et commence à déployer, un réseau de 3 000 superchargeurs délivrant pas moins de 1 360 kW, ce qui, disons-le clairement, est déjà énorme ! Quelque temps plus tard, le constructeur Zeekr annonçait un chargeur de 1 200 kW, un peu moins puissant, mais toujours impressionnant.

Mais c’est bien Huawei, le géant de l’informatique qui diversifie ses activités vers l’automobile, qui détient actuellement la palme ! Dès la fin du mois de mars, des informations venues de Chine faisaient état de l’arrivée d’un chargeur ultra puissant délivrant 1,5 MW. Ce mardi 22 avril, Huawei a officialisé la nouvelle lors du salon de Shanghai, comme le rapporte CarNewsChina.

20 kWh chargé par minutes !

1,5 MW, ou si vous préférez 1 500 kW, ça fait beaucoup, oui, mais on a du mal à se rendre compte de ce que cela représente réellement ! Lors de sa conférence, Huawei a annoncé plusieurs chiffres, dont un très impressionnant : 20 kWh chargés par minute ! Ce qui signifie qu’en seulement 15 minutes, le chargeur est capable de recharger entièrement une batterie de 300 kWh. Un courant de 2 400 ampères est utilisé pour y parvenir.

Très encourageant pour les poids-lourds

Pour l’instant, aucune voiture commercialisée ne peut encore profiter pleinement d’une charge de 1,5 MW, et le besoin d’une puissance si importante n’est peut-être pas vraiment nécessaire, quand on voit déjà des voitures comme la Lotus Emeya se charger de 10 à 80 % en 15 minutes avec une puissance de charge de 400 kW.

Ce sont surtout les poids lourds pour lesquels de telles puissances de charge présentent un réel intérêt. Premièrement, leur batterie, bien plus grosse, est en théorie plus capable d’accepter une forte puissance de charge. Mais surtout, de par leur capacité bien plus importante, un courant de 1 500 kW peut aider à réduire drastiquement le temps de charge.

Prenons l’exemple du Mercedes eActros 600 commercialisé en Europe : ce tracteur utilise une batterie de 600 kWh pour une autonomie WLTP annoncée à 500 km. Dans son communiqué de presse, Mercedes indiquait une charge de 20 à 80 % en 30 minutes à une puissance de 1 000 kW (1 MW). Mais avec le nouveau chargeur de Huawei, on peut s’attendre à 30 minutes environ, sur le 10 à 90 % pour cette batterie. Donc 120 kWh rechargé de plus pour le même temps.

Huawei a collaboré avec 11 constructeurs, soit une trentaine de modèles de camions électriques, pour développer ce chargeur. Ces tests ont permis à la société chinoise d’annoncer une charge de 10 à 90 % en seulement 15 minutes pour un poids lourd. On ne sait pas sur quel modèle se base Huawei pour avancer un tel chiffre, mais il s’agirait vraisemblablement d’une charge de 300 kWh, soit 80 % d’une batterie de 360 kWh. Selon les études de Huawei menées dans le cadre du projet pilote du port de Yantian à Shenzhen, cela permettrait une économie de 35 % par rapport à un poids lourd diesel.

Huawei précise que cette technologie pourrait être intégrée à des voitures électrique. Comme ce que fait BYD.

Même s’il est question de puissance électrique, le principal problème reste l’emballement thermique. Pour s’en prémunir, Huawei a développé un système de refroidissement liquide immersif, garantissant un fonctionnement stable de -30 à 60 degrés Celsius. Lors de sa conférence, Huawei a annoncé que le risque de panne était réduit de 50 % et que la durée de vie du chargeur était allongée jusqu’à 15 ans.

De plus, le chargeur utilise des puces Huawei en carbure de silicium (SiC), ce qui permet d’augmenter la densité énergétique par trois par rapport à des composants classiques. Pour éviter de surcharger le réseau électrique, Huawei a intégré dans son chargeur un algorithme capable de moduler la puissance de sortie en fonction des besoins, jusque-là, rien de nouveau.

Ce qui est plus intéressant, c’est que le système prend en charge la fonction V2G (vehicle-to-grid), permettant, avec l’aide de véhicules compatibles, de réinjecter de l’électricité dans le réseau. Grâce à cette technologie, et avec le soutien de State Grid, Huawei a mis au point un système de planification permettant de mieux gérer la puissance de charge et de réduire de 40 % l’impact des pics de consommation sur le réseau.

Ce chargeur n’est donc pas qu’une démonstration de force en matière de puissance électrique. Huawei a conçu un système complet, pensé pour limiter l’impact d’une forte puissance de charge sur les infrastructures, ce qui devrait faciliter l’installation d’un tel équipement dans des zones urbaines, par exemple.